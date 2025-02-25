Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı sona ererken, lider Galatasaray ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasında 6 puanlık fark devam etti. Zirve yarışının nefes kestiği Süper Lig'de dev derbi sonrası şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
Giriş: 25.02.2025 - 14:18 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:19
- 1
ADANA DEMİRSPOR - oran verilmedi
- 2
HATAYSPOR - oran verilmedi
- 3
BODRUM FK - oran verilmedi
-
- 4
KAYSERİSPOR - 3000
- 5
ÇAYKUR RİZESPOR - 3000
- 6
TRABZONSPOR - 3000
-
- 7
SİVASSPOR - 3000
- 8
KONYASPOR - 3000
- 9
ANTALYASPOR - 3000
-
- 10
ALANYASPOR - 3000
- 11
GAZİANTEP FK - 3000
- 12
KASIMPAŞA - 3000
-
- 13
BAŞAKŞEHİR - 1000
- 14
GÖZTEPE - 1000
- 15
EYÜPSPOR - 1000
-
- 16
BEŞİKTAŞ - 700
- 17
SAMSUNSPOR - 300
- 18
FENERBAHÇE - 3.25
-
- 19
GALATASARAY - 1.12
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