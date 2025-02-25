Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı, peki kısmi afla çıkıp suç işleyenler?

Koronavirüs döneminde açık cezaevlerinde kalan hükümlüler için getirilen ve bu kişilerin cezalarını dışarıda denetimli serbestlik kapsamında tamamlamasını sağlayan düzenlemenin genişletileceği iddia edildi. Buna göre 31 Temmuz 2023'ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlikle dışarıda tamamlayacak.

Pandemi döneminde yaklaşık 100 bin hükümlünün tahliye edildiği düzenlemeyle ilgili son günlerde peş peşe açıklamalar geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz pazar günü yaptığı paylaşımda, "Yeni bir düzenleme yapılarak suç tarihi esas alınmalı, bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

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Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "COVID-19 salgını sırasında Temmuz 2023’te çıkarılan Denetimli Serbestlik Düzenlemesi'nin anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışma hiç bitmedi. Beni her gün ama her gün yüzlerce kişi arıyor. Yapılan düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz etmelerini sağladı. 31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu düzenleme aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamadı. TBMM'de defalarca dile getirdiğimiz gibi; aynı cezayı alan iki kişiden birinin cezası 31 Temmuz 2023 öncesi kesinleşti, diğerinin ki kanun yollarında yapılan gecikme sebebiyle kesin hüküm halini alamadı. Kanun yollarında meydana gelen gecikme nedeniyle hüküm özlüye izafe edilecek bir kusur var mı? Yeni bir düzenleme yapılarak, suç tarihi esas alınmalı, eşitlik ilkesine de aykırı olan bu adaletsizlik ortadan kaldırılmalı."

"DÜZENLEME İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR"

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre de kısmi af düzenlemesi için hazırlık yapılmaya başlandı. Buna göre, pandemi döneminde açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor. Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.

YAKLAŞIK 100 BİN HÜKÜMLÜ TAHLİYE EDİLDİ

Pandemi döneminde getirilen düzenlemeyle yaklaşık 100 bin hükümlü açık cezaevlerinden tahliye edildi. Yasada, terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışında bırakıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen izinler de birkaç kez uzatıldıktan sonra 31 Temmuz 2023 tarihinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaklaşık 2 yıl önce yaptığı açıklamada, "31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Covid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha az süre kalanlar, tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir" ifadelerini kullandı.

REKLAM BAKAN TUNÇ'TAN YENİ AÇIKLAMA Adalet Bakanı Tunç, 'kısmi af' iddialarıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada da, "Af değil bu. Kovid yasasından faydalanamayan cezaevinde bulunanlar yararlanmıştı. Ama suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Bu konuda onların bir talepleri var. Bunun takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" dedi. BAZI TARTIŞMALARI BERABERİNDE GETİRDİ Öte yandan kısmi af gündemi de bazı tartışmaları beraberinde getirdi. Buna göre kovid döneminde tahliye olup tekrar suç işleyenler yine gündeme geldi. CEZAEVİNDEN ÇIKTI, 3.KARISINI DA ÖLDÜRDÜ Bu olaylardan Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 19 yıl arayla evlendiği 2 kadını öldüren, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cezaevinden tahliye edildikten sonra dini nikahla yaşadığı Mutlu Menekşe'yi de katleden Necati Akpınar, Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Sanığın, 2021'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği, Mutlu Menekşe ile dini nikahla yaşadığı öğrenilmişti. SERBEST KALDI, EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ Mardin'in Savur ilçesinde yine 2021 yılında 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent, eşi 61 yaşındaki Emine Pulent'i boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından kaçan Abdulkadir Pulent'in daha önce de amcasının oğlu olan eniştesi Şeyhmus Pulent'i tartışmada öldürdüğü belirtildi. Cinayetten 30 yıl ceza alan Pulent'in koronavirüs tedbirleri kapsamında şartlı tahliye edildiği öğrenildi. TAHLİYE OLDUĞU GÜN KATLİAM YAPTI İstanbul'da Serkan Kaymaz adlı cani de 14 Ekim 2020’de cezaevinden izinli çıktığı gün tartıştığı eşi Gülcan Kaymaz ve 2 çocuğunu vurarak öldürdü. Katil zanlısı aynı silahla kendi hayatına son verdi. AÇIK CEZAEVLERİNDE 96 BİN KİŞİ VAR Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın 31 Mart 2022'de yayınladığı istatistiklere göre açık cezaevlerinde 96 bin 718 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 52 KEZ GENEL AF ÇIKTI Cumhuriyet tarihinde 52 kez af çıkarıldı. Son 26 yıldır herhangi bir ceza affı çıkarılmadı. En son 2020 ve 2024’de genel af Türkiye’de gündem oldu ancak uygulanmadı. İnfaz düzenlemesi uygulanarak birçok kişi tahliye oldu. Türkiye’de 1921’den bu yana kapsamı değişiklik gösteren toplam 52 adet af kanunu ve 7 adet genel af çıktı.