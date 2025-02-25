Yılmaz, hem sevinçli hem de hüzünlü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yaren'in 14. yılda da geleceği içimden geçiyor. Gelecek ve Adem amcasına kavuşacak. Şubat ayının sonu ve mart başları gibi geliyor. Bazen gecikme de yaşanabiliyor. Benim içimden erken gelmesi geçiyor. Uzun yoldan geldikleri için dinlene dinlene geliyor. Gelsin, geç olsa da razıyım. Mahalle halkı da benim heyecanımı yaşıyor.