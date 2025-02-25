Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        64
        Fenerbahçe
        FB
        58
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        41
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        35
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        30
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Gaziantep FK
        GFK
        29
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbinin ardından söylediği sözlerle ilgili açıklama yayımladı. Öte yandan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:28 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun derbiden sonra söylediği sözlerle ilgili açıklama yaptı.

        Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

        "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

        Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

        Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

        José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

        Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

        Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

        MOURINHO DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR!

        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Kulübü tarafından kendisine yöneltilen suçlamalar karşısında hukuki adımlar atmayı planlıyor. Portekizli teknik adam, kendi avukatlarıyla görüşme halinde ve Galatasaray’a karşı dava açmaya hazırlanıyor

        REKLAM

        NE OLMUŞTU?

        Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu: Irkçılık
        Haberi Görüntüle

        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        "HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU"

        REKLAM

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

        "Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur."

        "IRKÇILIKTAN CEZA VERMEKTEN ZORUNDALAR"

        Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar." dedi.

        REKLAM

        "IRKÇILIĞIN CEZASI DÜNYADA BELLİ"

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

        "Bu söylemlerden utandım, üzüldüm! Tüm basının, Riva'da TFF'de 600 yıl dünyayı Osmanlı'nın yönettiğini söyleyenler, bunun öfkesini kusmalıdırlar, kusacaklardır. Çok öfkeliyim! Geldiği günden beri Türk insanını, Türkiye'yi aşağılıyor. Irkçılığın tüm dünyada cezası belli! UEFA ve FIFA'nın gereken cezayı vereceğini umuyoruz! Sizden ricam, bu insana haddini bildirmek için arkamızda olun! Acun Ilıcalı algıyı bıraksın! Şu anda Türk insanına edilen bu hakareti, bu ırkçı söylemin cevabını versin! TFF'den, Türk yargısından, UEFA'dan, FIFA'dan ve Fenerbahçe'den bu tepkiyi bekliyoruz! Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı... Kendisin Türk hisseden insanların hep birlikte bu tepkiyi vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "GALATASARAY'DA OLSA, İSTİFASINI İSTERDİM"

        "Nezaket göstererek beni bağladınız ama ben bir Türk evladı olarak sözlerimi dile getirdim! Herhangi bir şekilde Galatasaray'dan biri bunu yapsa, ya 10 dakika içerisinde özür dilemesini ya da istifasını isterdim."

        "TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir! Sonrasında diğer konuları konuşuruz."

        ACUN ILICALI'DAN CEVAP!

        Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho ile ilgili iddialara şu şekilde cevap verdi:

        "Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu."

        "NE ARA IRKÇILIĞA GELDİNİZ!"

        "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın!"

        REKLAM

        "OKAN HOCA SİYAH MI?"

        "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?"

        "Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz."

        "Monkey kelimesi yüzünden bunu ırkçılığa çekerseniz, Jose Mourinho bu kez Türk insanının zekasıyla ilgili bir açıklama yapabilir. Yapmayın!"

        "UEFA'YA REZİL OLMAYIN!"

        "Galatasaray'a sesleniyorum. Buradan ırkçılık konusu çıkarıp, rezil olmayın! Bizi yurt dışında rezil etmeyin. UEFA Başkanı'nı çağırdınız, rezil odluk zaten! Bir de kalkıp ırkçılık diye şikayet etmeyin! 'Ne yapıyorsunuz, sizin başka dersiniz mi var?' derler."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Habertürk Anasayfa