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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı! - Galatasaray Haberleri

        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetirken, Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 55 yıl aradan sonra bir yabancı hakem görev yaptı. Eski hakemler, karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:46
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        • 1

          beIN Trio ekibi, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev alan Slavko Vincic hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte tartışmalı pozisyonlar ve hakemlerin yorumları...

        • 2

          YUSUF'UN SALLAI'YE MÜDAHALESİ

          Yusuf'un Sallai'ye faulünde kart gerekir mi?

          Bahattin Duran: "Galatasaray hızlı hücuma çıkacakken Fenerbahçeli Yusuf, rakibini durdurmak için bir faul yapıyor. Topla oynayan Galatasaraylı oyuncu, top ayağından açıldıktan sonra, topla oynama şansı kalmadıktan sonra basması var. Kontrolsüz basma. Maçın henüz 2. dakikası. Ben sarı kart beklerdim."

          Deniz Çoban: "Bu 1. dakika da olsa, 95. dakika da olsa sarı kartlık basma. Dikkatsiz faul olarak gördüyse itiraz etmem. Mutlaka sarı kart olmalıydı."

          Bülent Yıldırım: "Hakem temas noktasını sağlıklı görememiş olabilir. Ayağa basma ve kontrolsüz faul, taktik amaçlı yapılmış bir faul. Genel uyarı değil de sarı kart gerekir."

        • 3

          FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ

          14. dakikada kaleciye faul gerekçesiyle Fenerbahçe'nin golünün iptali doğru mu?

          Bahattin Duran: "Düdük zamanlaması çok doğru. Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı, ellerini bariyer olarak kullandı, Muslera'ya çarptı. Muslera topla oynadı, yapması gereken hamleyi yaptı, Szymanski çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar."

          Deniz Çoban: "Faulde hiç şüphe yok. Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru."

          Bülent Yıldırım: "Pozisyon çok net. Muslera topla oynarken çarpma var. Dikkatsiz fauldür. Gol iptali yüzde 100 doğru."

        • 4

          OSIMHEN ELLE OYNADI MI?

          23. dakikada Osimhen elle oynadı mı?

          Deniz Çoban: "Dördüncü hakemin, yardımcı hakemin hâkim olduğu pozisyonda, Osimhen'in elleri doğal pozisyondayken... Osimhen ne yapabilir daha? Kendi takım arkadaşından gelen top. Asla elle oynama değil."

          Bahattin Duran: "Yakın mesafeden, kendi takım arkadaşından gelen top. El doğal konumda. Bu pozisyonda elle oynama olmaz."

          Bülent Yıldırım: "Kesinlikle elle oynama söz konusu değil."

        • 5

          LEMINA'NIN TADIC'E MÜDAHALESİ

          Lemina'nın Tadic'e müdahalesi faul mü?

          Deniz Çoban: "Net faul bana göre. Lemina topa uzanamadı ayağıyla, Tadic'in ayağının önüne koydu, önce onu devre dışı bıraktı, sonra topu aldı. Çok net bir faul."

          Bülent Yıldırım: "Tadic'e yapılan hareket net faul."

        • 6

          OSIMHEN'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

          Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: "Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skriniar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var."

        • 7

          OSIMHEN'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

          Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: "Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok."

          Bülent Yıldırım: "Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart."

        • 8

          OSIMHEN'IN SARI KARTI

          Osimhen'in gördüğü sarı kart doğru mu?

          Deniz Çoban: "Faulü ve kartı yardımcı vermiş olabilir. Vincic, çok uzakta. Çok küsurat bir temas var. Sadece faul olur, kart olmaz."

          Bahattin Duran: "Faul çok net. Tabanı İrfan Can'a gelmiyor. Sarı kart değil."

          Bülent Yıldırım: "Dizi gergin, tabanını göstererek gelse ve temas olsa net sarı kart derdik. Ortak top ve dişle temas eden müdahale yok. Hakem yanılmış. Sadece faul bu pozisyon."

        • 9

          OĞUZ AYDIN'IN ELİNE ÇARPAN TOP

          Oğuz'un ceza sahası içinde eline gelen top penaltı mı? Devam kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: "Böyle penaltı olmaz. İlgisi yok. Böyle bir penaltıyı Karasev verdi, ortadan kayboldu."

        • 10

          OĞUZ AYDIN'IN ELİNE ÇARPAN TOP

          Oğuz'un ceza sahası içinde eline gelen top penaltı mı? Devam kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: "Bir oyuncunun bilerek oynadığı top, kendi eliyle nerede olursa olsun geliyorsa ihlal değil. Devam kararı doğru."

          Bülent Yıldırım: "Karasev böyle bir penaltı verdi, UEFA açıklama yaptı. Böyle penaltı olmaz, bitti."

        • 11

          ÇAĞLAR'IN SARI KARTI

          Çağlar'ın sarı kartı doğru mu?

          Bahattin Duran: "Çok doğru."

          Deniz Çoban: "Çok net sarı kart."

          Bülent Yıldırım: "Çok net sarı kart."

        • 12

          EN-NESYRI'YE YAPILAN MÜDAHALE

          En-Nesyri'ye yapılan harekette devam kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: "Buna niye faul çalmadı? Dördüncü hakem gözüküyor. Çok açık görmesi lazım. Dördüncü hakem, hakeme yardım etmiyor. Dördüncü hakemi görüyoruz, hiçbir şey söylemiyor. Faul olduğu kesin."

          Bahattin Duran: "Burası olmadı. İş birliği çalışmadı. Dördüncü hakem verdirecek faul. Aynı ülkeden yardımcı hakem verdirir bu faulü. Çok net. Hakemin de önü açık."

          Bülent Yıldırım: "Faul verilmeliydi."

        • 13

          LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

          65. dakikada Lemina'nın eliyle buluşan topta devam kararı doğru mu?

          Bahattin Duran: Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi ve oyuncular bu topu gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye değmeden doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen bir top değil. Lemina bu topu baştan sona gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.

        • 14

          LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

          65. dakikada Lemina'nın eliyle buluşan topta devam kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: Bahattin Hocamın söylediklerine tamamen katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü ve takip etti. Beklenmeyen bir top değil. Top, karşıdan geliyor ve arkadaşının 25-30 santimetre uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık ve net bir penaltı. UEFA da buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı ve bunun sonucunda top eline çarptı. Penaltı.

        • 15

          LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI MI?

          65. dakikada Lemina'nın eliyle buluşan topta devam kararı doğru mu?

          Bülent Yıldırım: Uzaktan gelen, beklenen bir top. Top kornerden geldi. Risk aldın ve kolunu öne doğru uzattın. Bu riskin sonunda top kola çarptı. Kol doğal değil. Hakem penaltı kararı vermeliydi. VAR devreye girmeliydi.

        • 16

          MERTENS'IN KOSTIC'E MÜDAHALESİ

          Mertens'in Kostic'e yaptığı müdahalede faul gerekir mi?

          Bahattin Duran: Mertens basıp basmaya devam etti. Sarı kart.

          Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

          Bülent Yıldırım: Zımbalamış. Sarı kart gerekir.

        • 17

          BARIŞ ALPER'İN SARI KARTI

          Barış Alper'e çıkan sarı kart doğru mu?

          Deniz Çoban: Doğru karar, kontrolsüz faul.

          Bahattin Duran: Temas var. Net sarı kart. Tabanıyla geldi, tamamen yerde değil. Kontrolsüz temas.

          Bülent Yıldırım: Bu riski alırsanız temas az ya da çok, kontrolsüz faul. Sarı kart doğru.

        • 18

          SALLAI'NIN SARI KARTI

          Sallai'nin Mert'e müdahalesinde sarı kart kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: Sarı kart kararı doğru.

          Bahattin Duran: Sarı kart kararı doğru, çok net.

          Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

        • 19

          MERT MÜLDÜR'ÜN ELLE OYNADIĞI POZİSYON

          Mert Müldür'ün elle oynadığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

          Deniz Çoban: İlk temas destek eli, sonraki ekstra hareket elle oynama.

          Bahattin Duran: Net elle oynama.

          Bülent Yıldırım: Elle oynama kararı vermeliydi.

        • 20

          HAKEMİN KARNESİ

          Bahattin Duran: Bana göre ilk maç bittiğinde, "Tamam faul, siyah-beyaz hata yok" dendi ama benim için net siyah-beyaz hata var, penaltı pozisyonu.

          Deniz Çoban: Çok çok fazla faul çaldı.

          Bülent Yıldırım: Hiç risk almadı.

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