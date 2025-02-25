Trump, Musk'ın federal hükümet çalışanlarına yönelik e-posta uygulamasını destekledi: Bir nevi kovulmuş sayılıyorsun

ABD Başkanı Donald Trump, en yakın müttefiklerinden, Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki iş insanı Elon Musk'ın federal hükümet çalışanlarından tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-posta uygulamasına destek geldi.

Trump, bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." dedi.

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Federal hükümet personelinden 5 maddeyle bir hafta içinde tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-posta uygulamasını desteklediğini ifade eden Trump, yeni yönergelere uymayan çalışanların işlerini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

"MUSK'IN BU GİRİŞİMİ HARİKA"

Musk'ın bu girişimini "harika" bulduğunu aktaran Trump, uygulama sayesinde işe gitmeyenlerin ve gereğinden az çalışanların tespit edileceğini söyledi.

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Trump, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun. Birçok kişi yanıt vermiyor, çünkü aslında var olmayan kişilerden bahsediyoruz." diye konuştu.

MUSK'IN FEDERAL PERSONELE YÖNELİK E-POSTA UYGULAMASI

Musk, federal hükümet personeline işlerini 5 maddeyle detaylandırmalarını talep eden e-posta yollayarak pazartesiye kadar geri dönüş yapılmaması halinde "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

MUSK: AMAÇ YOLSUZLUĞU SAPTAMAK

Musk, federal hükümet çalışanlarından geçen hafta tamamladıkları işleri detaylandırmalarını talep eden e-postaların "yolsuzluğu saptamak" için gönderildiğini bildirdi.

Musk, tepki çeken e-postalara ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Hükümet bünyesinde çalışan çok sayıda insan o kadar az iş yapıyor ki çoğu zaman e-postalarını bile kontrol etmiyorlar. Bazen var olmayan ya da ölmüş kişilerin maaş aldığını düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Musk, bu talebin yolsuzluğu doğrudan saptamak için iletildiğini belirtti.

Öte yandan Musk, e-posta uygulamasına tatmin edici yanıt verenlerin bulunduğunu, bu kişilerin terfi için değerlendirileceğini vurguladı.