Selen Görgüzel: Beni 1 milyon TL susturamaz

Hamdi Alkan, 2014 - 2022 arasında evli kaldığı Selen Görgüzel'den 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması'nı gerekçe göstererek ayrılma kararı almıştı. Evlilikleri, tek celsede biten çift, aralarında boşanma anlaşması olduğu ve bu anlaşmaya uyulmadığı takdirde 1 milyon TL tazminat ödeyeceği açıklamıştı.

REKLAM advertisement1 Selen Görgüzel, o anlaşmayla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Görgüzel, 1 milyon liralık tazminat nedeniyle değil, ahlaki değerlerinden dolayı konuşmadığını söyledi; "Beni, değil 1 milyon... Konuşmam gerektiğinde konuşurum ama ahlaki değerlerim gereği konuşmuyorum. Bitmiş, gitmiş şeylerin arkasından kimseyi övmek ya da eleştirmek için açıklama yapmam. Belli ki bir şeyler var ki bitti." REKLAM

Selen Görgüzel, ayrıca geçtiğimiz aylarda erkek kardeşinden şiddet gördüğünü açıklamıştı. Görgüzel bu konuda ise "Erkek kardeşimin şiddetine maruz kaldım ben. Adalete teslim etmem gerekiyordu, o boyutta bir şey yaşadım. İlk defa açıklıyorum. Bunu çok paylaşma tercihinde değilim. Ben, kıyamadım, siz kıyamamazlık etmeyin. Daha sonra çok daha ağır şeyler yaşayabiliyorsunuz. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yasaklı madde durumu da yok. Dünyadaki en sevdiğim insandı kardeşim. Şu an görüşmüyorum. Sorunlu bir ilişkimiz de yoktu. Kardeşimi affedemedim" dedi.