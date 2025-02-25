Drag pistindeki yarış ölümle bitti
Antalya'da, trafiğe kapalı alanda, drag pistinde yarışan 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, beton bariyerlere çarptı. Kazada Osman Özgen hayatını kaybetti, Mustafa A. ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı
Antalya'da kaza, Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı.
İKİ MOTOSİKLET BETON BARİYERE ÇARPTI
DHA'daki habere göre 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden ikilinin arkadaşlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa A. ise ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.