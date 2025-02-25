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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Drag pistindeki yarış ölümle bitti | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Drag pistindeki yarış ölümle bitti

        Antalya'da, trafiğe kapalı alanda, drag pistinde yarışan 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, beton bariyerlere çarptı. Kazada Osman Özgen hayatını kaybetti, Mustafa A. ağır yaralandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 07:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 08:56
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        Drag pistindeki yarış ölümle bitti
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        Antalya'da kaza, Kepez ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bulunan Kepez Drag Pisti'nde meydana geldi. Kepez Belediyesi tarafından 2018 yılında yapılan piste gelen Osman Özgen ve arkadaşı Mustafa A., trafiğe kapalı alanda motosikletleri ile yarışmaya başladı.

        İKİ MOTOSİKLET BETON BARİYERE ÇARPTI

        DHA'daki habere göre 2 arkadaşın kullandığı 2 motosiklet, pistin kapalı tarafındaki beton bariyerlere çarptı. Kazayı fark eden ikilinin arkadaşlarının ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekipleri, Osman Özgen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Mustafa A. ise ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Özgen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Antalya
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