Galatasaray'dan Mourinho'ya suç duyurusu: Irkçılık

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

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Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir.



Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç… pic.twitter.com/wwwoE9zrHD — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 24, 2025

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"HERKES MAYMUN GİBİ ZIPLIYORDU" Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Ona performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur." "IRKÇILIKTAN CEZA VERMEKTEN ZORUNDALAR" Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Galatasaray Yöneticisi Abdullah Kavukcu, "Jose Mourinho ile ilgili gerekli her şeyi yapacağız. Resmen ırkçılık yaptı, kime maymun diyorsa açıklayacak. Sanki burası muz cumhuriyeti! Her şeyi konuşuyor, Acun da çıkıyor, onu savunuyor. Maçtan sonra hakem odasına gidiyor ve tebrik ediyor! Biz yapmadan önce TFF ırkçılıkla ilgili gerekeni yapmalı! Her şeyi yapıyorlar, sonra üste çıkıyorlar! Biz yapsak, neler yaparlardı. TFF bu konuyla ilgili bir şey yaparsa, zaten adama ırkçılıktan ceza vermek zorundalar." dedi.

"IRKÇILIĞIN CEZASI DÜNYADA BELLİ" Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Bu söylemlerden utandım, üzüldüm! Tüm basının, Riva'da TFF'de 600 yıl dünyayı Osmanlı'nın yönettiğini söyleyenler, bunun öfkesini kusmalıdırlar, kusacaklardır. Çok öfkeliyim! Geldiği günden beri Türk insanını, Türkiye'yi aşağılıyor. Irkçılığın tüm dünyada cezası belli! UEFA ve FIFA'nın gereken cezayı vereceğini umuyoruz! Sizden ricam, bu insana haddini bildirmek için arkamızda olun! Acun Ilıcalı algıyı bıraksın! Şu anda Türk insanına edilen bu hakareti, bu ırkçı söylemin cevabını versin! TFF'den, Türk yargısından, UEFA'dan, FIFA'dan ve Fenerbahçe'den bu tepkiyi bekliyoruz! Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı... Kendisin Türk hisseden insanların hep birlikte bu tepkiyi vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "GALATASARAY'DA OLSA, İSTİFASINI İSTERDİM" "Nezaket göstererek beni bağladınız ama ben bir Türk evladı olarak sözlerimi dile getirdim! Herhangi bir şekilde Galatasaray'dan biri bunu yapsa, ya 10 dakika içerisinde özür dilemesini ya da istifasını isterdim." "TFF, Türk yargısı, UEFA, FIFA ve Fenerbahçe tarafından inşallah Jose Mourinho'ya hızlıca cezalar verilir! Sonrasında diğer konuları konuşuruz."

ACUN ILICALI'DAN CEVAP! Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mourinho ile ilgili iddialara şu şekilde cevap verdi: "Çok beklediğimiz bir hareket! Fenerbahçe olarak yıllardır takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin herhalde kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme kararı! Bu işin içine girince şunu anladım, söylenildiği kadar diyemeyeceğim... Bana hepsi anlatılmamış! UEFA'ya başvuracaklarmış, Türk evlatlarına nasıl söylenirmiş.. Eray Yazgan'ı dinlerken, gözlerimiz doldu." "NE ARA IRKÇILIĞA GELDİNİZ!" "Maymunu siyahi bir insana söylersen, ırkçılıktır. Beyazlara söylersen, nasıl ırkçılık bu! Nasıl bir ırkçılık bu! 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. İnsanlar sarı kart için zıplarken, bu grup beyaz ise... Jose Mourinho'nun orada söylediği şey insanların fazla zıplaması ve tepki göstermesi. O kulübe rengi ile ilgili bir konu değil bu. O kulübedekileri fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Zıplıyorsunuz, maymunlar ormanda zıplar ya... 'Sarı kart için zıplıyorsunuz' diyor. 'Maymun gibi zıplama' dersem, ben de mi ırkçıyım! Kötü oynadınız anladık, hakemi eleştirdiniz anladık! Ne ara ırkçılığa geldiniz ya? Kimseyi aptal yerine koymayın!" "OKAN HOCA SİYAH MI?" "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyah mı, hayırdır?" "Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz." "Monkey kelimesi yüzünden bunu ırkçılığa çekerseniz, Jose Mourinho bu kez Türk insanının zekasıyla ilgili bir açıklama yapabilir. Yapmayın!" "UEFA'YA REZİL OLMAYIN!" "Galatasaray'a sesleniyorum. Buradan ırkçılık konusu çıkarıp, rezil olmayın! Bizi yurt dışında rezil etmeyin. UEFA Başkanı'nı çağırdınız, rezil odluk zaten! Bir de kalkıp ırkçılık diye şikayet etmeyin! 'Ne yapıyorsunuz, sizin başka dersiniz mi var?' derler." İşte bahse konu olan anlar: Jose Mourinho: “Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda rakip kulübedeki herkes oyuncunun başında maymun gibi zıplıyordu.”



pic.twitter.com/fl26VR6MU6 — Fener Ajans 🇹🇷 (@ajansfenercom) February 24, 2025