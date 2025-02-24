İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, golsüz berabere kaldı. İki takım şampiyonluk için kıyasıya yarıştayken, zirvedeki 6 puanlık fark değişmedi. İşte derbinin yansıması ve iki takımın kalan maçları...
Giriş: 24.02.2025 - 23:32 Güncelleme: 24.02.2025 - 23:32
- 1
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. İki takım arasındaki 6 puanlık fark değişmedi, Galatasaray liderliğini sürdürdü.
İşte futbolcuların derbi performansı:
- 2
Fred
- 3
Mario Lemina
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- 4
Davinson Sanchez
- 5
Yusuf Akçiçek
- 6
Galatasaray'ın Süper Lig'de kalan maçları!
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- 7
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de kalan maçları!
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