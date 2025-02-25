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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor - 25 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Muğla, Antalya çevreleri yağmurlu; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ise kar yağışlı olacak. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 07:19 Güncelleme: 25.02.2025 - 07:19
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        Yağmur ve kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 3 ila 5 derece artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Bulutlu 10°

        Antalya

        Bulutlu 10°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Bulutlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 12°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli

        Ağrı

        Güneşli Soğuk -9°

        Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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