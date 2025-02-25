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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması

        ABD Başkanı Donald Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında bir ay süreyle ertelenen Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin "zamanında, planlandığı gibi" uygulanacağını ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 09:26 Güncelleme: 25.02.2025 - 09:26
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        ABD Başkanı Trump'tan yeni tarife açıklaması
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        ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

        Kanada ve Meksika'ya yönelik ertelenen tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine Trump, "Tarifeler zamanında, planlandığı gibi ilerliyor." yanıtını verdi.

        Trump, yalnızca Kanada ve Meksika değil, birçok ülke tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyerek "Bizden faydalandılar." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump, "Bunun ülkemizin başına gelmesine izin veren herkes kendinden utanmalı." diye konuştu.

        Bunu çok uzun yıllar boyunca süren bir suistimal olarak nitelendiren Trump, "Bunu yapan diğer ülkeleri suçlamıyorum bile. Bunun olmasına izin verdikleri için liderlerimizi suçluyorum. ABD ile bu harika anlaşmaları yaptılarsa, ABD'den faydalandılarsa, üretim konusunda, hemen hemen her konuda, aklınıza gelebilecek her konuda faydalandılarsa onları kim suçlayabilir." dedi. Trump, tek istediklerinin mütekabiliyet olduğunu vurguladı.

        ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

        Trump, 3 Şubat'ta ise sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD
        #tarife
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