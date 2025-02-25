Ticaret Bakanlığı’ndan yumurta ihracatına yeni düzenleme: 50 cent fon kesintisi

"Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tavuk yumurtalarında DFİF kapsamında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk lirası kesinti yapılacak.

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Karar, yarından itibaren yürürlüğe girecek.

"KUŞ GRİBİ YUMURTA ÜRETİMİNDE CİDDİ KAYIPLARA YOL AÇMAKTADIR"

Öte yandan Ticaret Bakanlığı da söz konusu karara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bakanlığın önceliğinin, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere, ilgili resmi ve sektörel kuruluşlar ile koordinasyon halinde dünyada ortaya çıkan yeni eğilimlerin dikkate alınarak yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, yurt içi tüketimin vatandaşlar için makul fiyatlarla karşılanması, gıda arz güvenliğinin önündeki tehditlerin bertaraf edilerek Türkiye'de sürdürülebilir gıda arzının ve tüketiminin sağlanması olduğu belirtildi.

Et ve süt ürünlerine göre daha makul fiyatlı bir protein kaynağı olan yumurtanın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de temel besin kaynaklarından olduğunu ifade edilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yumurta arzı, çeşitli ekonomik, çevresel ve biyolojik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, özellikle kuş gribi (avian influenza) salgını, yumurta üretiminde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Ülkemizde özellikle 2024 yılının son çeyreğinde görülmeye başlayan bölgesel kuş gribi salgını nedeniyle azalan üretim ve ülkemiz menşeli yumurtaya yönelik talep artışı yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilemiştir."

"BÜTÜN POLİTİKA VE DENETİM ARAÇLARINA KARARLILIKLA BAŞVURULACAK"

Açıklamada, bazı ürünlerin ihracı sırasında bu ürünlerin kilosundan veya kıymetinden alınacak bedellere ilişkin prim kesintilerinin DFİF kapsamında belirlendiği belirtildi.

Bu çerçevede uluslararası piyasalarda yaşanan aşırı fiyat dalgalanmalarının yurt içi fiyatlara da yansıyarak tüketici refahını olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarım ve Orman Bakanlığının sofralık yumurta ihracatına yönelik değerlendirmeleri, dış talebin artarak devam edeceği ve yaklaşan ramazan ayı dikkate alındığında, iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, sofralık yumurta ihracatında DFİF kapsamında kilogram başına 50 sent kesinti uygulanması hususunu düzenleyen 'Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 9526 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı', 25 Şubat 2025 tarihli, 32824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

Açıklamada, gelecek dönemde de güçlü işbirliği yapılarak, gıda arzının ve güvenliğinin korunması, halkın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanlarında bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacağı vurgulandı. *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.