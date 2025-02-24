Jose Mourinho'dan şampiyonluk yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu.

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz. Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi. Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Sanırım hiç...

Normal şartlar altında bu lig hala ortada. Türkiye'deki hakemler, bu hakemin performansına bakıp, öz eleştiri yaparak, 'Ben de bu hakem gibi temiz ve dürüst maç yönetmek istiyorum' derlerse, sezon güzel ve heyecanlı biter. Sene başından beri gördüğümüz sirk devam ederse, farklı olur. Her davranışlarında neler yaptıklarını gördüm. Temiz değil ama iyi bir organizasyon.

Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim.

18 yaşındaki oyuncunun kart alması için uğraştılar. Bu tarz yer altı stratejilerde çok güçlüler. Bir penaltı pozisyonu var. El mi, değil mi? Bilmiyorum ama izlemek bile istemiyorum. Çünkü hakemin performansı üst seviyeydi.

"YABANCI HAKEMLE NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Galatasaray eğer 'Biz çok güçlüyüz. Biz şampiyon takımız' demek, bunu göstermek ve bunun örneği olmayı istiyorsa; her maça yabancı hakem isterler. Yabancı hakem geldiğinde ne olduğunu gördük çünkü. Avrupa'dan elendiler. Bize karşı kendi sahalarında 1 şutları var.

"MAYMUN GİBİ ZIPLIYORLARDI"

Yusuf Akçiçek'e performansı sebebiyle teşekkür etmem gerekiyor. İyi performans göstermese beni öldürürdünüz. 18 yaşında oyuncuyu böyle bir maça koyduğunuz zaman ne olacağını biliyorum. Yusuf kusursuz değil ama olacak. Varane ile kıyaslayamam şu an çünkü Varane çok şey kazandı. Onu bu yaşta Şampiyonlar Ligi'nde oynatmıştım. Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu. Yusuf, üst seviye bir oyuncu. Montella'nın elinde çok fazla iyi oyuncu var ama eminim o da performansından çok mutludur.

İŞTE DERBİNİN İSTATİSTİKLERİ

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KALAN MAÇLARI