Athena Gökhan'dan, Şahan Gökbakar'a yanıt

Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Galatasaray ile 0 - 0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, derbideki bir pozisyon sonrası Galatasaray kulübesine yönelik; "Hakeme teşekkür etmem gerekir. Çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" dedi.

Ünlü komedyen, Türkiye Futbol Federasyonu'nu X hesabından etiketleyerek; "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zıplıyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz? @TFF_Org" mesajını yazdı.

REKLAM advertisement1

REKLAM Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Şahan Gökbakar'ın bu mesajına kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı; Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana - avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz" sözleriyle, Gökbakar'a yanıt verdi.

Şahan Gökbakar'ın saç ektirdiği gözlerden kaçmadı. Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi Haberi Görüntüle