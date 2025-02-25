Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Diyet kültüründen sıyrılıp vücudunuzu dinlemeye geçmek nasıl olur? Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi | Sağlık Haberleri

        Diyet kültüründen sıyrılıp vücudunuzu dinlemeye geçmek nasıl olur? Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi

        Alıştığınız diyet kurallarını, düşük kalorili beslenme listelerini ve detoksları unutun! Yeme içme alışkanlıklarınızı baştan sonra kadar değiştirecek yeni moda beslenme tarzı "sezgisel yeme" konuna yakından bakacağız... Zayıflamak için tek ihtiyaç duyduğunuz şey "yiyeceklerle barışmak ve vücudunuzu dinlemek" olabilir mi gerçekten?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:30 Güncelleme: 25.02.2025 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son yıllarda kontrol edilemez bir şekilde büyüyen ve kendi endüstrisini de yaratmakta hiç geç kalmayan "diyet kültürü" hayatlarımızı tahmin ettiğimizden daha fazla etkiliyor. "Fazla kilolarımızdan kurtulup daha sağlıklı biri olmak" düşüncesiyle yola çıkılan diyet süreçlerinde çok fazla kaygı ve yeme bozukluğu problemleriyle karşılaşılabiliyor.

        Gün içinde saate ve ölçüye bağlı kalarak beslenmeye çalışmak, hiç sevmese de yemesi gerektiği için yediği besinlerle, aç olsa da yiyemediği yiyeceklerle diyet sürecini yoğun bir stresle yürütmeye çalışanların sayısı hiç az değil. Bu sayı o kadar fazla ki diyet kültürü bu insanları kazanacak diyet türleri üretmeye de çalışıyor.

        REKLAM

        Bir süredir beslenme alışkanlıkları üzerinde yapılan çalışmalarda sık sık öne çıkan bir başlık daha var: Sezgisel beslenme.Sezgisel beslenme aslında bir diyet türü değil, insanın vücudunu dinleyerek beslenmesinin kendisi için en doğrusu olacağını savunan bir beslenme alışkanlığı öğretisi. Diyet kültürünün birbirinden ayırmadan katı kısıtlamalarla yönetmeye çalıştığı fiziksel açlık ve duygusal açlık kavramları sezgisel beslenmede ayrışıyor.

        Hatta sezgisel beslenmenin iddia ettiği şeylerden biri de duygusal açlıkla baş etmeyi öğrettiği ve sadece fiziksel olarak acıktığınızda beslendiğiniz bir yaşam pratiği geliştirebildiğidir. Sezgisel beslenmenin diyet kültüründe olduğu gibi katı kuralları yok ama bu öğretiyi içselleştirebilmek için gerekli olan bazı prensipleri var. Diyetlerden sıyrılıp sezgisel beslenmeye geçmeyi düşünüyorsanız önce bu temel prensipleri benimsemeniz ve inanarak uygulayabilmeniz gerekiyor...

        Diyet düşüncesinden sıyrılın: Beslenme alışkanlıklarınızı "şimdi diyetteyim, yiyemem", "bunların kalorisi yüksek", "bu saatte bunları yersem kilo alırım" gibi düşüncelerden ve kısıtlamalardan arındırın. Metabolizma uygulanan her diyete göre kendini programlar ve düşük kalorili beslenmek de uzun vadede ideal kilonuza ulaşmakta işe yaramayabilir. Sezgisel beslenme diyette olma düşüncesini reddedip vücudun sesine kulak kabartmayı önerir. Gerçekten aç mısınız, bu besini tok olduğunu halde duygusal olarak mı yemek istiyorsunuz? Bu sorularla ilgilenir.

        REKLAM

        Açlığını farkında ol ve ona saygı duy: Acıktığınızda bunu fark etmek vücudunuzun açlık sinyallerine duyarsız olmamak sezgisel beslenmenin prensiplerindendir. Açlık aslında vücudunuzda enerjinin azaldığını ve yaşamaya devam etmek için enerjiye ihtiyaç duyduğunu haber veren bir şeydir. Vücudunuzu uzun süre aç bırakmak yerine onun açlık sinyaline karşılık vermelisiniz. Uzun süreli açlık aşırı yeme riskini de beraber getirir.

        Besinlerle barışın, iyi yemek ya da kötü yemek yoktur: Yiyeceklerin bazılarını kafamızda kötü ve yasak olarak tanımlarsak hem onları daha fazla yeme isteği duyarız hem de diyeti delme girişimlerimiz hep bu yiyeceklerin yenilmesiyle gerçekleşir. Yemeklere vücudunuzun istediği ve ihtiyacı olduğu oranda tüketebileceğiniz düşüncesiyle yaklaşmak bu besinlere karşı aşırı tüketme isteğinin önüne geçer.

        REKLAM

        Bedeninizin diyet polisi olmayın: Yiyecekleri "zararlı", "kötü" diye kodladığınızda bu durum sizi o besinleri yemekten alıkoymaz ama bu besinleri yediğinizde sanki bir suç işliyormuş gibi kaygılanırsınız. Bu kaygı sizi o yemeği yemekten alıkoymadığı için bir de ruh halinizi etkileyen bir durumun içine atar. Kendinizi suçlamaya ve kendinize kızmaya başlarsınız. Vücudumuz bazen bir tabak tatlı yemek isteyebilir, kendinize bunun için kızmayın.

        Tokluğun farkında olmak ve doyduğunu hissetmek: Bir yemeği yerken kendinizi dinlemeyi ihmal etmemeli, tabağınızdaki her şeyi bitirmek için uğraşmamalı, doyduğunu an durmayı öğrenmelisiniz. Unutmayın istediğiniz an istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz o yüzden öğünlerinizi sanki bu son öğününüzmüş gibi kullanmanıza gerek yok. Doyunca durmayı öğrenin.

        REKLAM

        Yemekten keyif almayı öğrenin: Yediğiniz yemekten duygusal olarak tatmin olmayı öğrenmek yediğiniz besinlerle ilişkinizi düzenler. Doymak için sevmediğiniz bir besini de yiyebilirsiniz ancak sizi tatmin edecek besinlerle doymayı önemsemelisiniz.

        Duygusal yemeyi fark edin ve durdurun: Vücudumuz yeterli besinle buluştuğunda doyar. Doymak bilmeyen açlıklar genelde duygusal açlıklardır. Stresli, kaygılı ve mutsuz olduğumuzda aslında aç olmasak da yemek yemeye yöneliriz. Bunu fark edip durdurmak gerekir.

        Bedeninize saygı gösterin: Bedeninizi sevmemek ve onu yemekle ya da açlıkla cezalandırmak sizi daha stresli ve yemek yemeye daha meyilli bir hale sokar. Bedeninizin her haline saygı duyun ve hepsinin değişebileceğini unutmayın, kusurlarınızla kavga etmeyin.

        Hareket etmenin gücünü keşfedin: Spor yapmak ya da gün içinde hareketli bir yaşam pratiği sürdürmek bedeniniz ve ruh sağlığınız için faydalı olduğunun farkında olun. Egzersiz yapmak bir ödev ya da göre değil, sizin bedeninizin ihtiyaç duyduğu bir şey, bunu öğrenin.

        Sağlıklı olmayı mükemmel olmanın önüne koyun: Mükemmel bir vücuda sahip olmak uğruna hayatınızı kurallarla dolduracağınıza sadece sağlıklı olmayı hedefleyerek vücudunuzun ihtiyaç duyduğu gibi yaşayın. Egzersiz yapmak vücudunuzun ihtiyacıdır, tok ve sağlıklı hissetmek de öyle. Sadece yediğiniz besinlere ihtiyacınız mı var, ezbere mi yiyorsunuz, mutlu hissediyor musunuz bunlara odaklanın.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        Günümüzde genç olmak daha mı zor?
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        "Beni 1 milyon TL susturamaz"
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        İşte derbinin yansıması ve kalan maçlar!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        Bir kişi öldü! Kadınlar da bıçaklandı!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        "ABD Dedeağaç'taki üssünü kapatacak" iddiasına yanıt
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Türkan Şoray'ın güzelliği ülke sınırlarını aştı
        Habertürk Anasayfa