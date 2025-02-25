Donald Trump- Emmanuel Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu

Bir diğer dikkat çeken kısım ise Trump'ın Macron ile anısını paylaştığı anlar oldu. Trump şöyle konuştu:

"Size küçük bir hikâye anlatmak istiyorum. Eyfel Kulesi'nde, sizin harika eşiniz ve benim harika eşimle birlikte akşam yemeğindeydik.