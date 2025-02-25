Donald Trump- Emmanuel Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Beyaz Saray'a geri dönen ABD Başkanı Trump'ı ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Macron-Trump görüşmesinde iki liderin samimi anları ve Trump'ın Macron ile ilgili anısını anlattığı anlar gündem oldu. Trump, Macron için "O zeki bir müşteri" ifadelerini kullandı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 yıl sonra ABD Başkanlığı koltuğuna geri dönen Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu.
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İki lider başta Rusya-Ukrayna Savaşı gündemiyle bir araya geldi, görüşmenin bazı noktalarında ikilinin birbirinin bacağına ve koluna dokunduğu anlar ise dikkati çekti.
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MACRON TRUMP'IN KOLUNA HAFİFÇE VURARAK KONUŞMAYA DAHİL OLDU
Trump, "Gördüğünüz gibi Avrupa, Ukrayna'ya borç para veriyor. Yani paralarını geri alırlar." değerlendirmesini yapınca Macron, Trump'ın koluna hafifçe dokunarak "Açıkçası toplam temerrütlerin yüzde 60'ını biz ödedik. ABD'nin verdiği, kredi garanti hibeleri gibiydi, biz ise gerçek para sağladık. Avrupa'da 230 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız var, bunlar Rus varlıkları ama bu kredinin teminatı olarak değil çünkü bu bize ait değil." ifadelerini kullandı.
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Bir diğer dikkat çeken kısım ise Trump'ın Macron ile anısını paylaştığı anlar oldu. Trump şöyle konuştu:
"Size küçük bir hikâye anlatmak istiyorum. Eyfel Kulesi'nde, sizin harika eşiniz ve benim harika eşimle birlikte akşam yemeğindeydik.
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"YANIMIZDA TERCÜMAN YOKTU O KONUŞMAYA DEVAM ETTİ"
Dışarı çıktık ve o (Macron) Fransızca konuşmaya başladı. Yanımızda bir tercüman yoktu ve o konuşmaya devam etti de devam etti. Ben de sadece başımı sallayıp 'evet, evet, evet' diyordum.
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Ve gerçekten beni sattı, çünkü ertesi gün gazeteleri okuyunca dedim ki, 'Biz böyle bir şey demedik!'"
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Bu hikayenin ardından Macron'un da gülmeye başladığı ve iki liderin el ele tutuştuğu görüldü.
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Trump o anlarda Macron'un politika becerisini överek şunları söyledi: "O zeki bir müşteri, size bunu söyleyeyim."
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.