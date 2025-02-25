Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi

        Alanyalı marangoz, kütükten araba yaparak çocukluk hayalini gerçekleştirdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde marangoz Adem Say'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için kütükten oyarak yapıp motor taktığı arabası, görenleri şaşırtıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Marangoz Adem Say, yayla yolundaki aile işletmesi restoranın bahçesindeki bir köşeye, odun parçalarını işleyerek dekoratif eşyalara dönüştürdüğü atölye kurdu.

        • 2

          Burada ahşaptan masa, sandalye, askılık, tepsi, tabak, motosiklet gibi eşyalar yapan Say, 10 yaşından beri hayalini kurduğu ağaçtan arabayı ise doğada bulduğu kütüğü işleyerek gerçeğe dönüştürdü.

        • 3

          Adem Say, 10 yaşında marangozluk mesleğine çırak olarak adım attığını söyledi.

          Ahşap oyma sanatına ilgisinin her zaman olduğunu belirten Say, "Ağaç evler, bungalovlar yapıyorum. İş yoğunluğumun olmadığı zamanlarda ise aile işletmemizin yanı başında açtığım atölyede ağaç dallarından, kütüklerinden el işi ürünleri severek yapıyorum. Ağaç parçalarını işliyor, ardından da yol kenarındaki işletmemizin önünde insanlar görsün diye sergiliyorum" dedi.

        • 4

          300 BİN LİRA TUTTU

          Yaklaşık 3 yıl önce doğada gördüğü büyük bir kütüğü atölyesine getirdiğini anlatan Say, "Çocukluk hayalim olan ağaçtan arabayı yapmam 3 yıl sürdü. Tek ağaç gövdesini oydum, sonra motor aksamına başladım. Farklı motorlar denedim. Her motoru kütüğe sığdıramadım. Sonuçta bu kütüğün içine uygun bir motor uydurduk ve oldu. Yapılacak işleri var ama artık sürebiliyor, arabayla gezebiliyoruz" diye konuştu.

        • 5

          Bazı kişilerin aracı satın almak istediğini anlatan Say, "Hayalini parayla satamayacağını" söyleyerek teklifleri geri çevirdiğini dile getirdi.

        • 6

          Say, aracı yaklaşık 300 bin liraya mal ettiğini, 1 milyonun üzerinde de teklifler aldığını dile getirerek, "Çocuklarıma, torunlarıma bırakacağım güzel bir hediye diye düşünüyorum. Dedelerinin araba yaptığını görmelerini istiyorum. Zaten ailemin de bu arabada emeği büyük. Aile bütçesinden yaptık. Onların desteği olmasaydı, bu arabayı yapamazdım" ifadelerini kullandı.

        • 7

          SIRADAKİ HAYALİ UÇAK YAPMAK

          Mesleğini severek yaptığını belirten Say, eserlerinin satılıp satılmamasının kendisi için önemli olmadığını söyledi.

        • 8

          Teknolojik aletlerle çalışmayı sevmediğini ve içine sindiremediğini vurgulayan Say, ahşap ürünlerinin elle yapılması gerektiğine inandığı ve en çok keser kullandığını kaydetti.

        • 9

          Say, ağaç kütüklerini yanarken görünce üzüldüğünü, kütüklere bakınca ağaç değil bazen bir masa, bazen de bir kuş gördüğünü dile getirdi.

        • 10

          Mesleğini hayatının sonuna kadar sürdürmeyi planladığını ifade eden Say, yeni hayalinin ise ağaçtan uçak yapmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” iddianamesinin detayları belli oldu
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Kupada ilk 11'ler belli oldu!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Başından vurulan diş hekimi öldü!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren Şerife'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        Polis memuru evinde ölü bulundu!
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        "Türkiye'ye 1,72 milyar dolarlık doğrudan yatırım olacak"
        Habertürk Anasayfa