EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması

Elektrik faturalarında yeni döneme ilişkin pek çok tartışma söz konusuyken, yeni tarife düzenlemesinde 2024 yılı tüketimine bakılacağı belirtildi. Buna göre geçtiğimiz yıl toplam tüketimi 5000 kilovatsaat olan şubat ayı ile birlikte maliyet bazlı tarifeye geçecek. Yani geçtiğimiz yıl aylık ortalama tüketimi 417 kilovatsaat (1047 TL) olan bu kapsama dahil olacak.

Konuya ilişkin bildirilene göre bu kişilerin tüketimi bu yıl geçtiğimiz yılın altına düşse de tüketimleri maliyet bazlı tarifeye göre faturalandırılacak. Geçtiğimiz yılki tüketimi 5 bin kilovatsaatin altında olanlar ise bu yıl yaptıkları tüketimleri için sübvansiyondan yararlanmaya devam edecek. Yani geçtiğimiz yıl toplam tüketimi 5000 kWh’nin altında olan tüketicilerin bu yılki tüketimleri ne olursa olsun bahsedilen fiyat artışları olmayacak.

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"FAZLA TÜKETENLER MALİYETİNİ ÖDEYECEK, ZAM YOK"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da konuya ilişkin merak edilenlere yanıt verdi. BloombergHT'ye konuşan Yılmaz son kaynak tedarik tarifesine yönelik "Devlet sübvansiyon yapıyor, bunu ne kadar yapmamız lazım bu çok önemli bir konu. Villada, yalıda oturanların enerjisini neden devlet sübvanse etsin. Asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın ihtiyacını devlet karşılıyor. 3 milyonluk elektrikli aracın enerjisini de devlet sübvanse etmesin. Sübvansiyonlar yatırımları da engelliyor. Yatırımcılara diyorsunuz ki serbest piyasada elektriğin maliyeti şu kadar buna güvenerek yatırım yapıyor sonra diyorsunuz ki sen enerjini şu kadar fiyattan satacaksın, bu doğru değil" dedi.

"Fazla tüketenler maliyetini ödeyecek, zam yok" diyen Yılmaz konuşmasında ayrıca "5 bin kilovatsaatin üstüne sübvansiyon olmaması doğru karar. Diğer türlü senin vergilerin, benim vergilerim başkasının elektrik parasını ödemiş oluyor" diye ekledi.

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