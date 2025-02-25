Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş | Son dakika haberleri

        Çocuğa dayak görüntüleri nedeniyle çıkan kavgada öldürülmüş

        Adana'nın Kozan ilçesinde Orhan Akçasu'nun (23), arkadaşları bir çocuğu döverken çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığı, bunu izleyen M.A.'nın da tepki gösterdiği, sonrasında çıkan kavgada öldürüldüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 18:20 Güncelleme: 25.02.2025 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dayak görüntülerine tepki gösterdi... Öldürüldü!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'daki olay, 23 Şubat gece saatlerinde Şevkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Buluşan iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Orhan Akçasu vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti, M.A. ise kulağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, M.A.'yı gözaltına aldı.

        Soruşturmayı yürüten polis, taraflar arasındaki kavganın Orhan Akçasu'nun, yaşı küçük bir çocuğun dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığını belirledi. Bir evde, küçük yaşlardaki kişi, iddiaya göre, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü.

        REKLAM

        Bu sırada grupta bulunan Orhan Akçasu da bu anları cep telefonuyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüleri izleyen M.A., Akçasu'ya, "Bir kişiyi onca kişi dövmek delikanlılığa yakışır mı?" diye mesaj attı. Orhan Akçasu'nun, "Yiyorsa adresini ver de görelim" demesi üzerine M.A.’nın buluşma yeri belirlediği ve olayın yaşandığı tespit edildi.

        Öte yandan küçük çocuğun feci şekilde dövüldüğü görüntüler ise tepki çekti.

        VALİLİK: 7 GÖZALTI

        Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamada 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kozan ilçesinde bir iş yerindeki bir gencin 6-7 kişi tarafından darbedildiği görüntülerin cep telefonuyla kaydedilip saldırganlar tarafından sosyal medyada paylaşılması olayı ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 23.02.2025 günü Üstün Sokak civarında yaralı şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine, olay yerine intikal eden emniyet güçlerimizce 2001 doğumlu K.Ş. isimli şahsın yaralandığı belirlenmiştir. 24.02.2025 günü sabah saatlerinde olayla ilgisi olduğu tespit edilen şüpheli şahıslar 2005 doğumlu S.E., 1998 doğumlu A.E., 2008 doğumlu A.H., 2006 doğumlu R.K., 1999 doğumlu T.S.Ö., 2002 doğumlu M.A. ile 2006 doğumlu A.M.K. yakalanarak alınan ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Kazada 1 polis şehit oldu, 2 polis yaralandı
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        "Her şeyin değiştiği bir dünyadayız"
        3 kişi evde ölü bulundu
        3 kişi evde ölü bulundu
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Kremlin Avrupalı askerlerle ilgili duruşunu yineledi
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuç bildirgesi
        Suriye Ulusal Diyalog Konferansı sonuç bildirgesi
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        Beşiktaş'tan yabancı hakem başvurusu!
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Habertürk Anasayfa