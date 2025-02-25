Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gülben Ergen: Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz

        Gülben Ergen: Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz

        Gülben Ergen, kendisinin de katıldığı bir ödül töreninde Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olan Wanda Nara'nın 'Yılın Kadını' seçilmesine tepki gösterdi; "Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi merak ediyoruz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 15:48 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Neye göre yılın kadını"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma sürecinde olan ve sık sık L - Gante ile yaşadığı yasak ilişkiyle gündeme gelen Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde, bir ödül töreninde 'Yılın Kadını' ödülünü almak için özel uçakla Arjantin'den İstanbul'a gelmişti.

        Gülben Ergen, kendisinin de yer aldığı ödül töreninde, Wanda Nara'nın 'Yılın Kadını' ödülünü almasına tepki gösterdi.

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gülben Ergen; "Wanda Nara'yı 'Yılın Kadını' seçen jüriyi ve kriterlerini önemle merak ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Jet - lag modu
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gülben Ergen
        #Wanda Nara

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Bebek Sahili'nde Batman sörf yaptı, Spider Man scooter kullandı
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Sezgisel beslenmenin 10 temel prensibi
        Habertürk Anasayfa