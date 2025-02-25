Cinayete teşebbüs gibi kaza!

Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı.

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DHA'nın haberine göre 1 buçuk saat süren çalışmayla otomobilin altından kurtarılan Kaydan'ın belinde kırıklar olduğu öğrenilirken gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest bırakıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kaza, 11 Şubat'ta Tuzla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan 14 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. Kaydan, otomobilin altında kalırken araçtan inen sürücü ve arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

KABUSU YAŞATTI, SERBEST KALDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan Kaydan'ı 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, hastaneye kaldırılırken belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardından ehliyetsiz sürücü serbest kalırken kaza öncesi, kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

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Aracın altında sıkışan kadın, yaklaşık 1 buçuk saat süren uğraşlar sonucunda arabanın altından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest kaldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"KAÇMA ŞANSIM BİLE OLMADI"

İHA'nın haberine göre de kaza nedeniyle belinde kırıklar, bacaklarında ezilmeler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morluklar meydana gelen talihsiz kadın yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Olay günü yoğun bir çalışma tempolarının olduğunu ve mola vermek için bankta oturduğunu söyleyen Meral Bilgin Kaydan, "Oturduğum bankta birkaç dakika geçmişti ki büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadan kendimi arabanın altında buldum. Kaçma şansım bile olmadı. Gözümü açtığımda üzerimde bir baskı hissediyordum, insanlar bağırıyordu ama ben çoğunu hatırlamıyorum. Kurtarma ekipleri geldiğinde sol tarafım komple uyuşmuştu. Araba oturmuştu üstüme, boynum tekerleğin altındaydı. Vinç ve kepçe geldi. Beni oradan çıkarmaları 1 buçuk saati buldu" dedi.

"SIRTIMDA KIRIK, KAFAMDA ŞİŞLİKLER VAR" Kaza nedeniyle büyük şok yaşadığını belirten Kaydan, sağlık durumuyla ilgili, "Sağ bacağımda ciddi ezilmeler var, güç kaybı yaşıyorum. Sırtımda kırık ve kalçamda morluklar var. Kafamın arkasında ise darbeden kaynaklı şişlikler oluştu. Bununla alakalı filmler çekildi, net sonuçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.