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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Otomobilde kadın cinayeti! Karısını öldürüp kaza süsü verdi! - Son dakika | Son dakika haberleri

        Otomobilde kadın cinayeti! Karısını öldürüp kaza süsü verdi!

        Kadın cinayetleri bir kez daha tüyler ürpertti. Aydın'da yaşanan olayda otomobilde eşi Derya Buçan'ı öldüren Rıdvan Buçan, vahşete kaza süsü verdi. Cinayet ise katil zanlısının oğlunun ifadesiyle ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:39 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:16
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        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
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        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilde cesedi bulunan Derya Buçan'ın (28), araçtaki oğlu D.B.'nin (6) ifadesinden yola çıkılarak eşi Rıdvan Buçan (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre tutuklanan Rıdvan Buçan'ın cinayeti gizlemek için otomobille bariyerlere çarptığı belirlendi.

        ZANLI VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay, 21 Aralık saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Morga kaldırılan Derya Buçan, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Derya Buçan, toprağa verildi.

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        OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI

        Rıdvan Buçan ile oğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde seyir halindeyken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Rıdvan Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Rıdvan Buçan'ın otomobille seyir halindeyken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı belirlendi. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #Derya Buçan
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        #Aydın
        #Rıdvan Buçan
        #Son dakika haberler
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