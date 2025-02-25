Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü ve son maçın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı. Antalyaspor'un golünü ise 64. dakika Milosevic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kupada 3'te 3 yaptı ve D grubunu 9 puanla namağlup tamamladı. Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

Antalyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

Beşiktaş yoluna kupada çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek ve seri başı olacak.

ARROYO SİFTAH YAPTI!

Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı.