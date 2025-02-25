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        Antalyaspor: 1 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı. Antalyaspor'un golünü ise 64. dakika Milosevic kaydetti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla grubunu namağlup lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.02.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.02.2025 - 17:03
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        Beşiktaş kupada namağlup çeyrek finalde!
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        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu üçüncü ve son maçın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Siyah-Beyazlılar mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakika Keny Arroyo ve 76. dakikada Rafa Silva attı. Antalyaspor'un golünü ise 64. dakika Milosevic kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Beşiktaş kupada 3'te 3 yaptı ve D grubunu 9 puanla namağlup tamamladı. Antalyaspor ise 3 puanda kaldı.

        Antalyaspor, Türkiye Kupası'na veda etti.

        Beşiktaş yoluna kupada çeyrek final müsabakalarıyla devam edecek ve seri başı olacak.

        ARROYO SİFTAH YAPTI!

        Beşiktaş'ın devre arası transfer ettiği isimlerden biri olan Keny Arroyo, siyah-beyazlı formayla siftahını yaptı.

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        Genç futbolcu, kupada Antalyaspor ile oynanan maça ilk 11'de başladı. Arroyo, 10. dakikada Arthur Masuaku'nun asistinde topu ağlara gönderdi.

        SVENSSON SAKATLANDI

        Siyah-beyazlı takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Jonas Svensson, mücadelenin 71. dakikasında sakatlandı ve sekerek kenara geldi.

        Beşiktaş'ta Svensson yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

        BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK VARDI

        Siyah-beyazlı takım, Onvo Antalyaspor karşısına birçok oyuncusundan yoksun çıktı.

        Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi'nin yanı sıra hazır olmayan Necip Uysal ve Gabriel Paulista müsabakada forma giyemedi.

        Bakhtiyor Zaynutdinov, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi ve Ciro Immobile, Antalya kafilesinde yer almadı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Abdurrahim Dursun'un hatasıyla topu önünde bularak kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

        10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasının solundan çizgiye kadar inen Masuaku'nun yerden pasında kale önünde topla buluşan Arroyo'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

        Beşiktaş, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        54. dakikada Kaluzinski'nin sağ kanattan ortasına hareketlenen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

        64. dakikada Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Milosevic'in kale önünden kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

        76. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rashica'nın sol kanattan pası ile ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın sert vuruşunda top üst direğe çarptıktan sonra ağlara gitti: 2-1.

        Beşiktaş karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

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