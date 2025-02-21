Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (21 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -2,14 değer kaybederek 9.597,68 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,36 artış ile 36,42 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,02 ile 3.428,28 liraya geriledi.
21 Şubat 2025 Cuma, BIST 100 günü -2,14 düşerek 9.597,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9829.8900 puandan işlem görürken en düşük 9474.0300 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMNIS,DAGHL,EYGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,ICUGS,SKYMD oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.207.313.197.25 TL), YKBNK (8.535.452.498.68 TL), KCHOL (6.616.293.833.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
309.25 ₺
|
-2.06 %
|
12.207.313.197
|
28.10 ₺
|
-1.13 %
|
8.535.452.499
|
150.60 ₺
|
0.53 %
|
6.616.293.833
|
64.80 ₺
|
-1.22 %
|
6.247.803.538
|
14.46 ₺
|
-2.43 %
|
5.663.056.156
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
330.75 ₺
|
9.98 %
|
7.721.966
|
16.99 ₺
|
9.97 %
|
15.231.921
|
112.90 ₺
|
8.25 %
|
210.942.297
|
3,475.00 ₺
|
6.92 %
|
9.282.408
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
10.80 ₺
|
-10.00 %
|
113.495.137
|
19.54 ₺
|
-9.95 %
|
40.118.353
|
57.55 ₺
|
-9.94 %
|
660.734.125
|
29.00 ₺
|
-9.66 %
|
168.735.268
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Şubat 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,36 yükselerek 36,42 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 38,11 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,42 ₺
|
0,36 %
|
E
|
38,11 ₺
|
-0,16 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Şubat 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,44 :artarakazalarak 2.926,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.428,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.605,23 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.352,35.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.926,09 ₺
|
-0,44 %
|
3.428,28 ₺
|
-0,02 %
|
22.352,35 ₺
|
-0,02 %
|
5.605,23 ₺
|
-0,02 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,26 değer kazanarak 98.235,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,70 yükselerek 2.797,55 dolardan işlem gördü.