Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 21 Şubat 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

21 Şubat 2025 Cuma, BIST 100 günü -2,14 düşerek 9.597,68 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9829.8900 puandan işlem görürken en düşük 9474.0300 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi EMNIS,DAGHL,EYGYO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse KRGYO,ICUGS,SKYMD oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.207.313.197.25 TL), YKBNK (8.535.452.498.68 TL), KCHOL (6.616.293.833.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Şubat 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,36 yükselerek 36,42 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,16 düşerek 38,11 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (21 Şubat 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,44 :artarakazalarak 2.926,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,02 düşüş sonucu 3.428,28 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,02 düşerek 5.605,23 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 22.352,35.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,26 değer kazanarak 98.235,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 2,70 yükselerek 2.797,55 dolardan işlem gördü.