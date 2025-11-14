Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (14 Kasım 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,59 değer kaybederek 10.565,74 puanla günü kapattı.Dolar ise 42,33 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -1,87 ile 5.550,85 liradan işlem gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OYAYO,VKING,AVTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TEHOL,GZNMI,KZBGY oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (7.755.309.973.92 TL), THYAO (7.660.110.704.50 TL), ASELS (5.585.031.533.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.76 ₺
|
3.24 %
|
7.755.309.974
|
269.00 ₺
|
-0.74 %
|
7.660.110.705
|
176.00 ₺
|
-1.01 %
|
5.585.031.534
|
2.87 ₺
|
0.00 %
|
4.412.365.761
|
58.30 ₺
|
-0.68 %
|
4.281.732.826
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
56.10 ₺
|
10.00 %
|
56.634.456
|
37.66 ₺
|
9.99 %
|
95.870.565
|
15.53 ₺
|
9.99 %
|
24.494.611
|
67.70 ₺
|
9.99 %
|
21.739.030
|
6.06 ₺
|
9.98 %
|
244.154.844
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.40 ₺
|
-10.00 %
|
2.188.615.479
|
154.30 ₺
|
-9.98 %
|
1.690.511
|
10.94 ₺
|
-9.96 %
|
554.262.267
|
11.69 ₺
|
-9.94 %
|
1.516.376.685
|
3.36 ₺
|
-9.92 %
|
255.450.738
Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Kasım 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,14 yükselerek 42,33 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 49,23 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
42,33 ₺
|
0,14 %
|
E
|
49,23 ₺
|
-0,05 %
Altın fiyatlarında son durum (14 Kasım 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 4.078,89 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 5.550,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 9.075,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.191,56.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.078,89 ₺
|
-2,22 %
|
5.550,85 ₺
|
-1,87 %
|
36.191,56 ₺
|
-1,87 %
|
9.075,64 ₺
|
-1,87 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -5,98 değer kaybederek 96.138,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,92 düşerek 3.180,56 dolardan işlem gördü.