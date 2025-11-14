Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 14 Kasım 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14 Kasım 2025 Cuma tarihinde günü 10.565,74 puanla bitirdi, günlük düşüş -0,59 oldu.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi OYAYO,VKING,AVTUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse TEHOL,GZNMI,KZBGY oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler KOZAL (7.755.309.973.92 TL), THYAO (7.660.110.704.50 TL), ASELS (5.585.031.533.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Kasım 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,14 yükselerek 42,33 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,05 düşerek 49,23 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (14 Kasım 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -2,22 :artarakazalarak 4.078,89 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,87 düşüş sonucu 5.550,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,87 düşerek 9.075,64 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 36.191,56.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -5,98 değer kaybederek 96.138,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,92 düşerek 3.180,56 dolardan işlem gördü.