Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

10 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,06 düşerek 9.845,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9983.2100 puandan işlem görürken en düşük 9830.7300 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLGM,ATSYH,NATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,EUYO,INVES oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.729.190.439.00 TL), AKBNK (5.742.881.794.65 TL), KCHOL (5.219.293.642.80 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 36,00 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 37,17 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 1,65 artış ile 2.908,25 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,80 yükselişle 3.367,79 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.506,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.957,97 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,26 artış ile 97.546,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,78 yükseliş ile 2.658,91 doları buldu. Brent Petrol ise 75,47 dolar