Piyasa kapanışı: 10 Şubat 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (10 Şubat 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,06 değer kaybederek 9.845,85 puanla günü kapattı.Dolar ise 36,00 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,80 ile 3.367,79 liradan işlem gördü.
10 Şubat 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -1,06 düşerek 9.845,85 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9983.2100 puandan işlem görürken en düşük 9830.7300 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLGM,ATSYH,NATEN olurken en çok değer kaybeden 3 hisse YGYO,EUYO,INVES oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.729.190.439.00 TL), AKBNK (5.742.881.794.65 TL), KCHOL (5.219.293.642.80 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
320.25 ₺
|
-0.62 %
|
7.729.190.439
|
62.70 ₺
|
-1.26 %
|
5.742.881.795
|
161.90 ₺
|
-2.12 %
|
5.219.293.643
|
22.86 ₺
|
-2.39 %
|
5.212.974.892
|
81.55 ₺
|
-4.84 %
|
4.270.062.944
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
1.76 ₺
|
10.00 %
|
103.952.914
|
50.60 ₺
|
10.00 %
|
7.548.606
|
80.35 ₺
|
9.99 %
|
100.219.301
|
2.98 ₺
|
9.96 %
|
97.673.985
|
22.54 ₺
|
9.95 %
|
152.076.808
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.30 ₺
|
-10.00 %
|
5.477.138
|
11.70 ₺
|
-7.36 %
|
13.182.093
|
174.10 ₺
|
-5.84 %
|
45.960.071
|
34.60 ₺
|
-5.62 %
|
862.424.299
|
2.86 ₺
|
-5.61 %
|
143.304.031
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Şubat 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,03 yükselerek 36,00 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,00 yükselerek 37,17 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
36,00 ₺
|
0,03 %
|
E
|
37,17 ₺
|
0,00 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Şubat 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı yüzde 1,65 artış ile 2.908,25 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,80 yükselişle 3.367,79 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.506,33 olurken, Cumhuriyet altını ise 21.957,97 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.908,25 ₺
|
1,65 %
|
3.367,79 ₺
|
1,80 %
|
21.957,97 ₺
|
1,80 %
|
5.506,33 ₺
|
1,80 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,26 artış ile 97.546,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,78 yükseliş ile 2.658,91 doları buldu. Brent Petrol ise 75,47 dolar