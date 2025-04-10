Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

10 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.338,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,68 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,SMART,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,PSGYO,SKTAS oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.584.792.619.50 TL), AKBNK (6.094.934.019.37 TL), ASELS (5.324.925.055.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Nisan 2025 Perşembe)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,92 liraya düştü, Euro/TL yüzde 2,16 yükseliş ile 42,51 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (10 Nisan 2025 Perşembe)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,80 :artarakazalarak 3.169,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,30 yükseliş sonucu 3.851,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,30 yükselerek 6.297,33 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.112,30.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,05 değer kazanarak 80.490,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,42 yükselerek 1.538,01 dolardan işlem gördü.