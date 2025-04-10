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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (10 Nisan 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,92 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,30 ile 3.851,58 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 10.04.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        10 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.338,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,68 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,SMART,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,PSGYO,SKTAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.584.792.619.50 TL), AKBNK (6.094.934.019.37 TL), ASELS (5.324.925.055.20 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        306.00
        0.00 %
        8.584.792.620
        A
        49.40
        -0.76 %
        6.094.934.019
        A
        123.10
        5.12 %
        5.324.925.055
        Y
        23.08
        -1.03 %
        4.843.142.580
        B
        460.00
        0.05 %
        3.875.744.279
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        33.66
        10.00 %
        23.042.546
        S
        29.70
        10.00 %
        90.177.541
        I
        215.60
        10.00 %
        31.726.343
        P
        19.03
        10.00 %
        2.151.967.633
        K
        36.96
        10.00 %
        751.790.188
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        13.06
        -9.99 %
        48.699.003
        P
        1.83
        -9.41 %
        610.181.635
        S
        4.79
        -9.28 %
        138.111.808
        T
        0.98
        -9.26 %
        1.317.563.347
        R
        10.21
        -7.60 %
        555.652.396
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Nisan 2025 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,92 liraya düştü, Euro/TL yüzde 2,16 yükseliş ile 42,51 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        37,92
        -0,14 %
        E
        EUR/TRY
        42,51
        2,16 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Nisan 2025 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,80 :artarakazalarak 3.169,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,30 yükseliş sonucu 3.851,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,30 yükselerek 6.297,33 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.112,30.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.169,00
        2,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.851,58
        2,30 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        25.112,30
        2,30 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.297,33
        2,30 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,05 değer kazanarak 80.490,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,42 yükselerek 1.538,01 dolardan işlem gördü.

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