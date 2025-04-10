Piyasa kapanışı: 10 Nisan 2025 Perşembe Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa bugün (10 Nisan 2025 Perşembe) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,68 değer kazanarak 9.338,58 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,92 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,30 ile 3.851,58 liraya çıktı.
10 Nisan 2025 Perşembe Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.338,58 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,68 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERTU,SMART,INTEM olurken en çok değer kaybeden 3 hisse EUHOL,PSGYO,SKTAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.584.792.619.50 TL), AKBNK (6.094.934.019.37 TL), ASELS (5.324.925.055.20 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
306.00 ₺
|
0.00 %
|
8.584.792.620
|
49.40 ₺
|
-0.76 %
|
6.094.934.019
|
123.10 ₺
|
5.12 %
|
5.324.925.055
|
23.08 ₺
|
-1.03 %
|
4.843.142.580
|
460.00 ₺
|
0.05 %
|
3.875.744.279
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
33.66 ₺
|
10.00 %
|
23.042.546
|
29.70 ₺
|
10.00 %
|
90.177.541
|
215.60 ₺
|
10.00 %
|
31.726.343
|
19.03 ₺
|
10.00 %
|
2.151.967.633
|
36.96 ₺
|
10.00 %
|
751.790.188
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
13.06 ₺
|
-9.99 %
|
48.699.003
|
1.83 ₺
|
-9.41 %
|
610.181.635
|
4.79 ₺
|
-9.28 %
|
138.111.808
|
0.98 ₺
|
-9.26 %
|
1.317.563.347
|
10.21 ₺
|
-7.60 %
|
555.652.396
Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Nisan 2025 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde -0,14 azalış ile 37,92 liraya düştü, Euro/TL yüzde 2,16 yükseliş ile 42,51 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
37,92 ₺
|
-0,14 %
|
E
|
42,51 ₺
|
2,16 %
Altın fiyatlarında son durum (10 Nisan 2025 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,80 :artarakazalarak 3.169,00 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,30 yükseliş sonucu 3.851,58 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,30 yükselerek 6.297,33 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 25.112,30.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.169,00 ₺
|
2,80 %
|
3.851,58 ₺
|
2,30 %
|
25.112,30 ₺
|
2,30 %
|
6.297,33 ₺
|
2,30 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 4,05 değer kazanarak 80.490,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,42 yükselerek 1.538,01 dolardan işlem gördü.