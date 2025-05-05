Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

05 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,60 düşerek 9.112,19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9240.6700 puandan işlem görürken en düşük 9087.8100 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,FENER,METRO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BINBN,DAGHL,A1YEN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.328.740.356.66 TL), THYAO (5.636.218.948.25 TL), ASELS (3.224.652.942.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mayıs 2025 Pazartesi)

Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 43,75 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (05 Mayıs 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,18 :artarakazalarak 3.311,04 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,19 yükseliş sonucu 4.106,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,19 yükselerek 6.714,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.776,65.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,79 azalış ile 93.868,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,31 düşüş ile 1.806,16 doları buldu. Brent Petrol ise 59,60 dolar