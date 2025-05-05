Piyasa kapanışı: 05 Mayıs 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul günü (05 Mayıs 2025 Pazartesi) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,60 değer kaybederek 9.112,19 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,06 yükselerek 38,58 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 2,19 ile 4.106,85 liradan işlem gördü.
05 Mayıs 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,60 düşerek 9.112,19 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9240.6700 puandan işlem görürken en düşük 9087.8100 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IZINV,FENER,METRO olurken en çok değer kaybeden 3 hisse BINBN,DAGHL,A1YEN oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (6.328.740.356.66 TL), THYAO (5.636.218.948.25 TL), ASELS (3.224.652.942.40 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.04 ₺
|
2.56 %
|
6.328.740.357
|
294.00 ₺
|
0.43 %
|
5.636.218.948
|
129.80 ₺
|
0.00 %
|
3.224.652.942
|
135.00 ₺
|
-2.46 %
|
3.148.135.249
|
48.58 ₺
|
-1.86 %
|
3.143.413.356
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
45.10 ₺
|
10.00 %
|
9.868.249
|
46.64 ₺
|
10.00 %
|
1.071.239.178
|
2.64 ₺
|
10.00 %
|
32.197.949
|
31.06 ₺
|
9.99 %
|
177.981.926
|
160.80 ₺
|
9.99 %
|
304.909.672
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
238.50 ₺
|
-10.00 %
|
462.492.337
|
105.80 ₺
|
-9.96 %
|
148.830.298
|
30.20 ₺
|
-9.36 %
|
342.710.349
|
4,002.50 ₺
|
-7.99 %
|
10.489.755
|
47.24 ₺
|
-7.19 %
|
58.651.523
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mayıs 2025 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 38,58 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,28 yükselerek 43,75 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
38,58 ₺
|
0,06 %
|
E
|
43,75 ₺
|
0,28 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Mayıs 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 2,18 :artarakazalarak 3.311,04 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 2,19 yükseliş sonucu 4.106,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 2,19 yükselerek 6.714,70 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 26.776,65.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.311,04 ₺
|
2,18 %
|
4.106,85 ₺
|
2,19 %
|
26.776,65 ₺
|
2,19 %
|
6.714,70 ₺
|
2,19 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,79 azalış ile 93.868,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,31 düşüş ile 1.806,16 doları buldu. Brent Petrol ise 59,60 dolar