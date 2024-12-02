Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.681,11 %0,30
        DOLAR 34,7146 %0,04
        EURO 36,4298 %-0,81
        GRAM ALTIN 2.946,99 %-0,50
        FAİZ 41,36 %1,37
        GÜMÜŞ GRAM 34,02 %-0,52
        BITCOIN 95.369,00 %-2,51
        GBP/TRY 43,9068 %-0,63
        EUR/USD 1,0484 %-0,88
        BRENT 71,70 %-0,19
        ÇEYREK ALTIN 4.818,32 %-0,50
        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (02 Aralık 2024 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puanla günü kapattı.Dolar ise 34,73 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,31 ile 2.952,75 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 02.12.2024 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
        ABONE OL
        ABONE OL

        02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.681,11 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,30 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SEKFK,CEOEM,KRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ETILR,IEYHO,CMENT oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.466.880.872.50 TL), YKBNK (4.929.316.207.26 TL), ISCTR (4.543.228.169.13 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        285.50
        0.18 %
        9.466.880.873
        Y
        29.00
        -2.16 %
        4.929.316.207
        I
        13.66
        0.22 %
        4.543.228.169
        E
        26.04
        1.01 %
        4.065.582.518
        A
        61.00
        0.25 %
        3.693.874.555
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        8.38
        9.97 %
        70.796.239
        C
        30.00
        9.97 %
        153.674.348
        K
        44.62
        9.96 %
        40.273.257
        I
        22.32
        9.95 %
        191.752.976
        Y
        2.10
        9.95 %
        57.993.403
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        43.82
        -9.80 %
        367.392.370
        I
        10.86
        -8.82 %
        492.281.726
        C
        386.75
        -7.25 %
        5.785.219
        C
        6.76
        -5.59 %
        114.157.438
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (02 Aralık 2024 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,08 artış ile 34,73 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,93 düşüş ile 36,39 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        34,73
        0,08 %
        E
        EUR/TRY
        36,39
        -0,93 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (02 Aralık 2024 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,10 değer kazanarak 2.645,76 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,31 değer kaybederek 2.952,75 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.827,64 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.251,92 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.645,76
        0,10 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.952,75
        -0,31 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.251,92
        -0,31 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.827,64
        -0,31 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,45 değer kaybederek 96.750,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,36 düşerek 3.660,27 dolardan işlem gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Savaşın Merkezi Hama'ya kayıyor
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa