Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

Piyasa kapanışı: 02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

02 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.681,11 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,30 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SEKFK,CEOEM,KRGYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ETILR,IEYHO,CMENT oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (9.466.880.872.50 TL), YKBNK (4.929.316.207.26 TL), ISCTR (4.543.228.169.13 TL) oldu.