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        Haberler Ekonomi Otomobil Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım - Otomobil Haberleri

        Pınar Süt’ten, 300 milyon liralık yatırım

        Pınar Süt, ambalajlarını yeniledi. Pınar Süt'ün, yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacağı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 16:04 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:04
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        Pınar Süt'ten, 300 milyon liralık yatırım
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        Pınar Süt, yeni ambalajı için 2024 yılı sonuna kadar yaklaşık 300 milyon liralık yatırım gerçekleştireceğini duyurdu.

        Yeni nesil ambalajları Türkiye ile ilk defa buluşturan Pınar Süt, Sade Süt, Pınar Organik Süt, Pınar Çocuk Sütü ve Pınar Denge Süt çeşitlerinde Ultra Edge ambalajı tüketicilerinin beğenisine sunuyor.

        Yeni ambalajlar, özel tasarlanmış kapağıyla kolayca çevrilip açılıyor, geniş ağız çapıyla kesintisiz ve kontrollü olarak dökülebiliyor.

        Üretime geçtikleri ilk günden bu yana gıda güvenliği, kalite ve inovasyona verdikleri öneme dikkat çeken Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, amaçlarının her zaman için sağlıklı ve mutlu nesiller yetişmesine katkıda bulunmak ve toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen çalışmalar gerçekleştirebilmek olduğunu belirtti.

        Kuruldukları yıldan bu yana sektörlerini geliştirmek için yeni yatırımlar yaptıklarını söyleyen İdil Yiğitbaşı, "2024 yılında da yaklaşık 300 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Yenilik ve kaliteden ödün vermeden, tüketicilerimize en iyi ürünleri ve hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ilk defa tüketicilerimiz ile buluşacak yeni nesil ambalajımız da bu vizyonumuzun bir yansımasıdır. Bizim için önemli olan sadece ürünlerimizin kalitesi değil, aynı zamanda tüketicilerimizin memnuniyetidir. Bu nedenle, yeni nesil ambalajımızı tüketicilerimizin beklentilerini karşılamak ve onlara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla geliştirdik" dedi.

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