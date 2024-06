Pınar Et’ten 128,7 milyon TL’lik yatırım, 30 ülkeye ihracat

REKLAM advertisement1

Pınar Et, bine yakın çalışanıyla 255 bin metrekare alanda 408 bin küçükbaş, 102 bin büyükbaş ve 1,6 milyon hindi işleme kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Pınar Et, Türkiye’de hayvancılık sektörünün %5,9 küçüldüğü 2023 yılında işlenmiş et pazarında %18,9 ciro payına ulaşırken net satış hasılatında %22,4 büyüme kaydederek 2023’ü 4,949 milyar TL ciro ile tamamladı.

Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “Toplam 128,7 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimiz geçen yıl 155 bin satış noktasında 500’ü aşkın ürün çeşidimizle tüketicilerimizle buluşmaya devam ettik. Toplam işlenmiş et pazarında 2023 yılını %18,9 ciro payıyla tamamlarken %20,4‘lük tonaj payı ile lider konumda yer aldık. 2023 yılı ciro payında, indirim marketleri hariç salam kategorisinde %45,4; sosis kategorisinde %38,5 payla lider marka olduk. Yurtdışı pazarlara yönelik çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. 2023 yılında Avrupa coğrafyası, Gürcistan ve Tayland pazarlarında etkinliğimizi arttırarak 30 ülkede ürünlerimizi tüketicilerimizle buluşturduk. Başta KKTC, Irak, B.A.E, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Azerbaycan, Gürcistan’ın yer aldığı toplam 30 ülkede portföyümüze 12 yeni ürün kattık. 2023 yılında 4,9 milyon dolar ihracat geliri elde ettik” diye konuştu.

Hüseyin Demir, “ 2023 yılında yaptığımız Ar-Ge projeleriyle 15 perakende, 5 e-ticaret, 1 özel müşteri, 12 ihracat ve 5 EDT kanalı olmak üzere toplam 38 yeni ürünle portföyümüzü zenginleştirmeye devam ettik. Özellikle hayvansal protein tüketmek istemeyen tüketicilere yönelik vegan ve bitkisel protein bazlı yeni ürünlerimiz burger ve misket köfte Amerika ve Körfez ülkelerinde büyük ilgi gördü” dedi. Enerji, su ve atık yönetimi, sürdürülebilir hayvancılık, yenilenebilir enerji konularına önem verdiklerinin altını çizen Hüseyin Demir, “Gerçekleştirdiğimiz 1,1 milyon dolar yatırımla kurulan güneş enerjisi santralimiz sayesinde geçen sene toplam elektrik tüketimimizin %12’sini güneşten elde ettik. Yenilenebilir enerji yatırımları da dahil olmak üzere çevresel sürdürülebilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle karbon ayak izimizi 2030 yılına kadar %30, su ayak izimizi 2023 yılının sonuna kadar %10 ve 2030 yılına kadar ise %15 azaltmayı hedefliyoruz” dedi.