Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu tatilde aşka geldi
Bir süredir aşk yaşayan Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, çıktıkları Bozburun tatilinde aşka geldi. Palalı, sevgilisi Eyüboğlu'nu öpücüklere boğdu
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Furkan Palalı, bir süredir aşk yaşadığı, kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Etüboğlu ile yaz sezonunu açmak için soluğu Bozburun'da aldı.
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Furkan Palalı ile Ezgü Eyüboğlu, konakladıkları bir otelin plajında görüntülendi.
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Ezgi Eyüboğlu'nun kırmızı bikinisini şapka ve güneş gözlüğü ile kombinlemeyi tercih ettiği görüldü.
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ÖPMELERE DOYAMADI
Gün boyunca güneşin keyifini Furkan Palalı ile Ezgi Eyüboğlu, aşka geldi. Palalı, Eyüboğlu güneşlenirken yanına gidip onu defalarca öptü.
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SEVGİLİSİNE PAREOSUNU UZATTI
Oyuncu çift, görüntülendiklerini fark edince Furkan Palalı, sevgilisine pareosunu uzatıp beline sarmasını istedi.
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Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu, daha sonra oradan ayrıldı.
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Güneşlenmeyi yarıda bırakan Furkan Palalı ve Ezgi Eyüboğlu'nun o anları objektiflere böyle yansıdı.