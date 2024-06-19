İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı 42 yaşındaki Aydın Samet Ekşi, eşi 40 yaşındaki Aylin Ekşi'yi silahla öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 1.5 ay önce evlendiği ve Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi
Rize'de, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde, Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin (42) eşi Aylin Ekşi (40), silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.
İLÇE KOMUTANI EŞİ GÖZALTINA ALINDIHayatını kaybeden Aylin Ekşi. (Fotoğraf: İHA)
AA ve DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çiftin 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.
ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.