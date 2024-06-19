Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!

        Rize'de Kalkandere İlçe Jandarma Komutanı 42 yaşındaki Aydın Samet Ekşi, eşi 40 yaşındaki Aylin Ekşi'yi silahla öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 1.5 ay önce evlendiği ve Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 10:36 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Rize'de, İlçe Jandarma Komutanlığı lojmanlarında önceki gün akşam saatlerinde, Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi'nin (42) eşi Aylin Ekşi (40), silahla ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti.

        İLÇE KOMUTANI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Hayatını kaybeden Aylin Ekşi. (Fotoğraf: İHA)
        Hayatını kaybeden Aylin Ekşi. (Fotoğraf: İHA)

        AA ve DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi, gözaltına alındı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ekşi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çiftin 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.

        ARTVİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK

        Öte yandan Aylin Ekşi'nin cenazesinin, Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #rize
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu!
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Kadıköy Adalar İskelesi'nde bayram yoğunluğu: Metrelerce kuyruk oluştu
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        Diş ağrısı sandığı o ağrı meğer delirten hastalıkmış!
        Diş ağrısı sandığı o ağrı meğer delirten hastalıkmış!
        Ünlüleri de mest ettiler
        Ünlüleri de mest ettiler
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        75 binlik nüfus 1 milyona dayandı: Ayvalık tatilci akınına uğradı
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Los Angeles'ta devlet okullarında cep telefonu ve sosyal medya yasaklanacak
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Şanlıurfa'nın 'altından yol geçen' evleri...
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Habertürk Anasayfa