Nvidia, yapay zeka rüzgarıyla piyasa değerinde Microsoft'u da geride bıraktı!0
Son dönemin en çok konuşulan markalarından bir tanesi haline gelen, yapay zeka çip üreticisi Nvidia, piyasa değeriyle Microsoft'u geride bırakarak dünyanın en değerli şirketi unvanını elde etti. Nvidia'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri dün akşam itibarıyla yüzde 3,5 değer kazanarak hisse başına 136 dolara yükseldi.
Yapay zekanın yükselişi, teknoloji dünyasında yeni bir liderin doğuşuna tanıklık ediyor. Her geçen gün daha yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçirilirken, geleceğe yönelik çalışmalar çip ihtiyacını da katlıyor.
Grafik işlemci üreticisi ve yapay zeka çip devi Nvidia da AI'ın gelişimini en başarılı şekilde değerlendiren şirketlerden olmaya devam ediyor. Son dönemde dramatik bir yükseliş yakalayan şirket bu çalışmaları sayesinde, piyasa değeri açısından Microsoft ve Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Nvidia’nın piyasa kapitalizasyonu 3.34 trilyon doları bulurken, bu rakam Microsoft için 3.32 trilyon dolar ve Apple için 3.29 trilyon dolar olarak kaydedildi.
Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3 trilyon 340 milyar dolara ulaştı. Böylece Nvidia, piyasa değerini, yıl başından bu yana ikiye katlamış oldu. 8 yıl önce şirketin hisselerinin piyasa değeri bugünkünün yüzde 1'inden azdı.
Nvidia’nın hisse fiyatı, %3.7’lik bir artışla 135.77 dolara yükseldi ve şirketin değerini 3.33 trilyon dolara taşıdı. Bu büyük başarı, özellikle yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme ve Nvidia’nın bu alandaki yenilikçi ürünleri sayesinde geldi.
Çip üreticisinin bu gelişimi Apple’ı geride bırakarak en değerli ikinci şirket olmasından sadece birkaç gün sonrasında gerçekleşti. Microsoft’un piyasa değeri, hisseleri %0.45 düşüşle 3.317 trilyon dolar oldu. Apple’ın hisseleri %1’den fazla düşerek ve şirketin değeri 3.286 trilyon dolara geriledi.
ZİRVE YOLCULUĞUNDA YAPAY ZEKANIN ROLÜ
Sektör temsilcileri, Nvidia’nın bu başarısının arkasında, özellikle oyun ve veri merkezleri için geliştirdiği güçlü grafik işlemcilerin yanı sıra, otomotiv ve sağlık hizmetleri gibi çeşitli sektörlerde kullanılan yapay zeka çözümlerinin yattığını belirtiyorlar.
Nvidia’nın piyasa değerindeki bu tarihi yükselişi, yapay zekanın gelecekteki potansiyelini ve teknoloji sektöründeki dinamiklerin ne kadar hızlı değişebileceğini gözler önüne seriyor.
Bu gelişme, teknoloji dünyasında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor ve Nvidia’nın liderliğinde yapay zeka teknolojisinin daha da ileriye taşınacağına dair beklentiler artıyor.