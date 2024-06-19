Son dakika haberi 4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.
BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI
9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya şu bilgileri verdi:
4. GÜNDE 4 KİŞİ CAN VERDİ
"Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede: 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve bin 302 kişi yaralandı.
4 GÜNLÜK BİLANÇO 26'YA ULAŞTI
343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."