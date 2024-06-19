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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI 9 günlük bayram tatilinin ilk 4 gününde meydana gelen ölümlü trafik kazalarına ilişkin acı bilançoyu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya şu bilgileri verdi:

4. GÜNDE 4 KİŞİ CAN VERDİ "Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede: 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti ve bin 302 kişi yaralandı.

4 GÜNLÜK BİLANÇO 26'YA ULAŞTI 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.



Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede:

❗️6️⃣9️⃣3️⃣ trafik kazası meydana geldi.

❗️4️⃣ kişi maalesef hayatını kaybetti.

❗️1️⃣. 3️⃣0️⃣2️⃣ kişi… pic.twitter.com/mC0y72vsIA — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2024 Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı! Haberi Görüntüle