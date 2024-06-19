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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı - son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol ulaşıma kapandı!

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR'ın, karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akaryakıt TIR'ını küle döndüren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:41
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        Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!
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        Adana'da, sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. AA'da yer alan habere göre Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        AKARYAKIT ALEV ALDI

        TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

        POZANTI İSTİKAMETİ KAPANDI

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        Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.

        YANGIN 5 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ

        Akaryakıt TIR'ını küle çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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