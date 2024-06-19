Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol kapandı!

Adana'da feci kaza! İki TIR çarpıştı! Yol ulaşıma kapandı!
Adana'nın Pozantı ilçesinde, akaryakıt yüklü TIR'ın, karpuz yüklü TIR'a çarpması sonucu çıkan yangın, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akaryakıt TIR'ını küle döndüren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı
Adana'da, sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. AA'da yer alan habere göre Faruk Akçakaya idaresindeki akaryakıt yüklü TIR, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkiinde Mehmet Çakıcı'nın kullandığı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.
AKARYAKIT ALEV ALDI
TIR'daki akaryakıtın alev alması nedeniyle patlama meydana geldi. İki aracın sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.
POZANTI İSTİKAMETİ KAPANDI
Kaza yerine Adana ve Mersin'den itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoyolun Pozantı istikameti trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı.
YANGIN 5 SAATTE SÖNDÜRÜLEBİLDİ
Akaryakıt TIR'ını küle çeviren yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.