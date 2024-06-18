Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
Osmanlı dönemindeki Deliler adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaklaşık 2 asırdır Alabaş geleneği sürdürülüyor
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Bursa'nın Kemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Şehriman Mahallesi'nin sakinleri, Kurban Bayramı'nda kestikleri hayvanlardan çıkan deri, kelle, kuyruk, boynuz ve kemikleri kostüm haline getiriyor.
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Osmanlı kara ordusunda görevli Deliler adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik, Alabaş geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır bu mahallede yad ediliyor.
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Kostümleri giyen gençler, akşam saatlerinde mahalle meydanında ve sokaklarda insanların karşısına aniden dikilip, farklı sesler çıkararak onları korkutuyor.
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Mahalle sakinleri ve bayram ziyaretine gelen misafirler ile Alabaş geleneğini görmek için başka yerlerden gelenler, korku deneyiminin yanı sıra eğlenceli vakit geçiriyor.
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EĞLENCE KISMI ÖN PLANA ÇIKMAYA BAŞLADI
Şehriman Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Üner, Kurban bayramlarında nesilden nesle Alabaş geleneğini yaşattıklarını söyledi.
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Osmanlı'dan bugünlere taşınan gelenek hakkında bilgi veren Üner, "Geleneğimiz, Deliler ve Alabaş kültürünü yansıtıyor. Her yıl eğlence olarak düzenliyoruz. Yeni nesil tanısın ve devam etsin diye yapıyoruz.
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Gençler ön planda oluyor. Dernek olarak biz destek veriyoruz. Bu kültürü yaşatmak çok güzel. Eski kültürü yürekten ve cesaretle devam ettirmek gurur verici" diye konuştu.
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Kostüm giyen gençlerden Burak Özdemir de bu kültürün kökeninin çok eskilere dayandığını dile getirdi.
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İnsanları hem eğlendirmeyi hem de korkutmayı amaçladıklarını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:
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"Osmanlı'da ön sıralarında savaşan 'Deliler' adındaki kahramanlarımız var. Biz de bu kültürü tekrar canlandırmaya çalışıyoruz. Tarihimizi diri tutuyoruz. Genelde korkuyorlar ama zamanla alışıyorlar.
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Eğlence kısmı ön plana çıkmaya başladı. Umarım bu etkinlik hep devam eder. Çok zorlu bir şekilde hazırlanıyoruz. Birçok aşamanın ardından bu atık malzemeler kostüme dönüşüyor."
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Etkinliğe katılanlardan Sevcan Üner ise gençleri keyifle izlediklerini ifade etti.
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Geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Üner, "Gelenler de bunu görünce mutlu oluyorlar. Bu köyden olmayanlar da sorup gelmek istiyorlar. Umarım hep böyle devam eder" dedi.
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