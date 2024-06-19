Spor yazarları, A Milli Takım'ın Gürcistan maçını değerlendirdi: Sıkıysa yakala!
EURO 2024 F Grubu'nun ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerek gruba 3 puanla başladı. Spor yazarları, A Milli Takım'ın performansını değerlendirdi
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"SIKIYSA YAKALA!"
Uğur Meleke/Hürriyet: "Dortmund’da karşılaşmanın 65. dakikasında Arda Güler’in önünde bir anda bir boşluk oluştu. Top sol ayağında. Kaleye küçük bir bakış attı ve kaleciye bir mektup yolladı adeta: Sıkıysa yakala!
Montella neyse ki hayatında bir uluslararası turnuvada ilk kez teknik adamlık yapmanın heyecanını olması gerektiği gibi yaşıyor. Arda Güler’i sahaya sürüyor. Arda da ilk 60 dakika işler onun için çok kolay olmasa da 67’de olağanüstü bir şutla bu turnuvanın tarihine geçiyor şimdiden. Bravo Arda... Böyle devam."
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"BU MAÇ KAFA KAFAYA GİTMEMELİYDİ"
Erman Toroğlu/Sabah: "Bizim takım, Gürcistan'a göre çok daha kaliteli. Onlara göre üst düzey oyuncularımız var. Peki 90 dakika maç neden kafa kafaya gitti? Neden öldük öldük dirildik? Sebebi şu; Montella bu işe iyi başlad ı ama hâlâ iyi götüremiyor. Takımımızın bir oyun disiplini yok. Rakip bizden daha güçsüz ve bizden düşük kalite oyunculara sahip. Buna rağmen belli disiplinli oynuyorlar ve zaman zaman da başarılı oluyorlar. Ama bizim şahsi oyuncu kapasitemizin kalitesi bu maçı 3-1 kazanmamızı sağladı. Bakınız, attığımız goller bireysel. Öyle çok iyi hazırlanıp attığımız gol de yok, pozisyon da. Topla fazla oynadık ama bu kazanmaya yetmiyor niye? Rakibin üzerine çabuk gidemiyoruz ama rakip topu kazanınca çabuk geliyor."
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"TUR KAPISI ARALANDI"
İnanç Ergülen / Habertürk: Montella'nın maç içi değişiklikleri de eleştirilere konu olsa da Milliler, en azından üçüncülük için doğrudan rakibi olan Gürcistan'ı altına alarak bir üst tur kapısını da araladı. Bizim turnuvaları, turnuvaların da bizi neden özlediğini herkes gördü.
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"SEVGİLİ EVLADIMIZ ARDA GÜLER"
Ahmet Çakar/Sabah: "Dortmund'da çok çok garip bir gece yaşandı. Belki de turnuvanın en güzel iki golünü attık ama belki de turnuvanın yenmeyecek en kolay golünü yedik. Üstelik uzatma dakikalarında Gürcistan'ın kaçırdığı mutlak iki gol var. Sonuçta kazanan biz olduk. kinci yarı rölanti başladık. Ama ilk yarıdaki gibi tempo ve hakimiyet bizde değildi. İşte bu dakikalarda dünya yıldızı olmaya aday, sevgili evladımız Arda Güler çıktı. Harika bir şut, bu gol de turnuvanın en güzellerinden biri olacak ve öne geçtik."
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"BİZİM ARDA GÜLERİMİZ VAR"
Gürcan Bilgiç/Sabah: "Çok renkli, heyecanlı, yetenekli ve arzulu bir ön tarafımız var. Hakan Çalhanoğlu yönetiyor onları, Arda Güler yardımcı lider konumunda. Çalışılmış setlerimiz var. Ferdi'ye de bir plan yapmış Montella, defans arkasına koşularını düşünerek Barış Alper'e de. Düşünün, Orkun üç kez son vuruş şansını yakaladı. Ona da özel görev verilmiş, kenardan gelenler tembihlenmiş. Biraz diri, biraz da sakin olsa maçın kahramanı, tabelanın ismi olacaktı Orkun.
Bırakalım bunları; Arda Güler var formamız altında, ritim bulacak kaliteli ayaklarımız da listede. Kazanmak önemliydi oyundan çok. Yolları açık olsun Bizim Çocuklar'ın."
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"ARDA'YA TEŞEKKÜR SAMET'TEN ÖZÜR"
Mehmet Ayan / Habertürk: Galibiyet, gruptaki en yakın iki rakipten birini ekarte, Arda'nın fantastik golü, hataları rakibin cezalandıramaması gibi olumlu hallerin olduğu maçta olumsuzluklara da işaret etmeli. Savunma hattımızda eğer sadece hepimizin maç önü endişe ile yaklaştığı SAMET ayakta kalıyorsa, burada bir sorun vardır. Samet Akaydın, büyük oynadı. Kapaksa, hepimize kapak yaptı. Tartışmasız!
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"TURNUVANIN GOLÜNÜ ATTI"
Ömer Üründül/Sabah: "Moralman tamamen çökmüş olan Gürcüler, iptal kararıyla heveslendi. Bir de üstelik kısa sürede beraberlik golünü yiyince işler ters düze döndü. Çok net bir golü kaçırdılar. İkinci yarı baskımız arttı ama yine üretemiyorduk. Sonra bir anda sahneye Arda Güler çıktı. Öyle bir gol attı ki belki de şampiyonanın golü seçilecek.
Benim her zaman gündeme getirdiğim bir olay var. Ligimizin kalitesi ve temposu çok düşük. İşte canlı bir örnek: Barış Alper. Ligimizin flaş ismi, dün gece etkisizdi. Çünkü rakipleri de Barış kadar güçlüydü. Ferdi, ilk yarıda golde hatası olmasına rağmen ikinci yarı mükemmel bir performans ortaya koydu. Ben öyle bir taraftar coşkusu yaşadım ki tüylerim diken diken oldu."
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"ARDA, GÜRCÜLERİN HATIRINI SORDU"
Attila Gökçe/Milliyet: "Mert Müldür’ün enerji, öfke ve ihtiras dolu vuruşuyla bize ilk golü getirdi. Bu oyun da Arda ve Hakan’ın daha da etkinlik kazandığı, korner, duran top da üreten bir anlayışı sergiliyordu. Ancak Gürcülerin geçiş ısrarı da zorluk çıkarıyordu. Bu oyun, savunmada sıkıntı yaratırken bizimkilerin de ısrarlı gol arayışına yol açtı. 65’de Arda’nın soluyla ceza alanı dışından yaptığı harika vuruş tıpkı Samsun’da Galler’e attığı gol gibi Gürcülerin de hatırını sormaya yetti."
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"POZİTİF"
Ahmet Selim Kul / Habertürk: Turnuvanın klasiği oldu. Favori olmayan takımlar mutlaka son dakikalarda mutlaka favorilere karşı büyük şanslar kaçırıyorlar. Biz biraz bu işi abarttık, üst üste şansın yardımıyla 3 puana ulaşırken Kerem’in boş kaleye attığı gol derin nefes aldırdı. Bu keyifli son hafta bize ummadığımız avantaj sağlayabilir. Pozitif açılardan bakmaya devam...
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"MONTELLA ÇOK GEÇ KALDI"
İlker Yağcıoğlu/Takvim: "Maçın ikinci yarısında Ferdi Kadıoğlu olağanüstü oynadı. Hazırladığımız pozisyonların hemen hemen hepsi onun sayesinde oldu. Montella'nın oyuncu değişikliklerinde çok ama çok geç kaldığını söyleyebilirim. Puan kaybetseydik ihale ona kalırdı. Sonuçta başlangıçlar önemlidir. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum."
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"TURNUVANIN EN KÖTÜ TAKIMI"
Reha Kapsal/Fotomaç: "İkinci yarıda Montella doğruyu buldu. Zaman zaman sıkıntı yaşasak da kazanmasını bildik. Arda Güler maçın kırılma anında şapkadan tavşan çıkardı ve attığı muhteşem golle galibiyetin kapısını açtı. 3-1 kazandık, moral elde ettik. Tribündeki gurbetçilerin mutluluğu muhteşemdi. Bu galibiyet Türk halkına çok yakıştı. Montella'nın Portekiz ve Çekya maçlarına daha iyi çalışması ve gerekli önlemleri alması gerek. Galibiyet bizi yanıltmasın, ayaklarımız yere sağlam basmalı. Gürcistan 24 takım arasından en kötü takım."
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"KEBAP, HAÇAPURİDEN İYİ!"
Mustafa Sapmaz/Akşam: "Topla çok rahattık. Top rakipteyken iyi yerleştik, ama adam adamalarda eksik kaldık. Muazzam bir tempoyla oynadık; topu bir yandan diğer yana hareket ettirdik, attığımız her pasın bir amacı vardı. Akıllı oynadık. Avrupa'nın önde gelen hocalarının oynattığı futbol bu. Golleri atan o harika adamlar mı maçın adamı yoksa durum 2-1'ken son dakikada şuta kafa atan Samet mi? Bilemedim. Haftalardır endişelerimizi ve hatta bazılarının hakaretlerini gönderdiği Samet, çok iyi bir maç çıkardı ortaya. İsviçreliler "Fondü gulaştan daha iyidir," dedi.
Arnavutlar spagettiyi kırıp yollara saçtı, İtalyanlar "Makarna ye, daha hızlı koş," pankartını açtı. Turnuva başladığı günden bu yana yemek üzerinden dönen atışmada dün, Türk kebabının haçapuriden iyi olduğunu gösterdik. Dünkü maçın tadını alanlar, bizim çocukların hastası olacak."
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"BENCE MONTELLA SINIFTA KALDI"
Oktay Derelioğlu/Takvim: "Grubun zayıf takımlarından birine karşı forvetsiz oynamak büyük hataydı. Arda Güler'in bireysel yeteneğiyle maçı kopardık. Yanlış kadroya, yanlış taktiğe rağmen galip geldik bu çok önemliydi. Fakat bu gidişat bana göre çok sağlıklı değil.
Montella'nın hamleleri, oyuncu değişiklikleri hepsi sınıfta kaldı. Sevindirici olay Arda'nın mükemmel golüydü. Kerem'in son saniye sayısı da galibiyeti perçinledi. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemliydi. Grubun ikinci maçında Vincenzo Montella'nın, Cenk Tosun ya da Semih Kılıçsoy ile başlaması gerekiyor."
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