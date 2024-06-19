Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki rakipleri belli oluyor!
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turu kuraları bugün çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, Avrupa Ligi'nde ise Trabzonspor'un rakibi belli olacak. Fenerbahçe ve Trabzonspor, bu sezon ilk kez uygulanacak yeni formatta yer alabilmek için 3 tur geçmek zorunda. İşte muhtemel rakipler ve detaylar...
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Avrupa kupalarına bu sezon 2. ön eleme turundan itibaren başlayacak olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
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Fenerbahçe'nin mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi saat 13.00'te başlayacak. Trabzonspor'un yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise kuralar 14.00'te çekilecek.
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Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ve tur atlaması durumunda 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri bugün çekilecek kurada belli olacak.
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F.BAHÇE'YE YA PARTIZAN YA LUGANO!
Şampiyonlar Ligi kura çekimine, 'lig yolunda' Dinamo Kiev ile birlikte seri başı olarak katılan Fenerbahçe, 2. ön eleme turunda Sırbistan'ın Partizan ya da İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşecek.
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Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi durumunda üçüncü eleme ve sonrasında play-off'tan yeni formattaki Devler Ligi'ne katılma mücadelesi verecek.
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçları 23-24 Temmuz ve 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
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TRABZONSPOR DA SERİ BAŞI
Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alan temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi de bugün belirlenecek.
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Kura çekimine seri başı olarak katılacak olan bordo-mavililer, 1. ön eleme turunu geçen takımlardan birisi ile eşleşecek.
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2. ön eleme maçları 25 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi de üçüncü tur ve play-off turlarını geçerse yeni formattaki gruba kalmış olacak.
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TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Silkeborg IF (Danimarka), FC Kilmarnock (İskoçya), Panathinaikos (Yunanistan), FK Vojvodina (Sırbistan), Wisla Krakow (Polonya) (Tur atlarsa), Paphos FC (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) (Tur atlarsa), Paksi (Macaristan) (Tur atlarsa), Tobyl Qostanai (Kazakistan) (Tur atlarsa)