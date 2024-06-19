24 yıl sonra ilk kez: Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore'de
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Unun daveti üzerine resmi ziyaret için dün akşam saatlerinde başkent Pyongyang'a geldi. Rus lider Putin ve Kuzey Kore lideri Kim'in ikili görüşmesinin sürdüğü ifade edildi
- 1
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 yıl sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un daveti üzerine resmi ziyaret için dün akşam saatlerinde başkent Pyongyang'a geldi.
- 2
Kuzey Kore lideri Kim, Putin'i havaalanında resmi törenle karşıladı.
- 3
İki lider bugün bir araya geldi, ikilinin bazı anlaşmalar imzalayacağı ve ardından ortak basın toplantısı gerçekleştireceği aktarıldı.
-
- 4
Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan Kim, "Dünyadaki durum giderek karmaşıklaşıyor ve hızla değişiyor. Bu durumda Rusya'yla ve Rus liderliğindeki stratejik temaslarla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.
- 5
Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki ilişkiler yeni bir döneme giriyor. Yeni refah bir dönem" ifadelerini kullandı.
- 6
Rus TASS haber ajansına konuşan Putin'in danışmanı Yuri Ushakov ikilinin görüşmesinin sürdüğünü söyledi.
-
- 7
Ushakov, iki liderin birebir görüştüğünü söyleyerek, "Bu formatta Putin ve Kim "en önemli konuları" tartışmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
- 8
- 9
-
- 10
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.