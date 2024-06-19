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Antalya’da, bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. (42), 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı.

3 ÇOCUK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI Hüseyin A., iki kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi. DHA'da yer alan habere göre mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen şubat ayında mahkemeye gönderdi. REKLAM

İKİ KIZININ BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ Sonuçlara göre Hüseyin A.’nın, oğlu E.A.’nın yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

KIZLARI İLE SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERİLDİ DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2’sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.’nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.

"KUZENİMLE DOST HAYATI YAŞAMIŞ" 33 yaşındaki anne Ş.T. Karardan sonra çocukların geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Hüseyin A., “17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşayan, kendi fotoğraflarımla bana kumpas kurarak anlaşmalı boşanmaya zorlayan eşimden olan 3 çocuğumdan 2’sinin benden olmadığı DNA testiyle kanıtlanmasıyla, soy bağı reddi davam karara bağlandı. "İKİ KIZ DEVLET KORUMASINA ALINSIN" Bu çocuklar benim üstümden silindi. Bu çocukların geleceğinden endişe duyduğumdan dolayı, çocukların devlet korumasına alınması için CİMER’e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Ancak bir sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu.