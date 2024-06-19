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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!

        Konyalı, 42 yaşındaki Hüseyin A.'nın, 17 yıllık evliliğini anlaşmalı boşanmayla noktaladıktan sonra yaptırdığı DNA testinde 3 çocuğundan 2'sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.'nın kızları H.A. ile E.A.'nın soy bağının reddedilmesine karar verdi. Hüseyin A., iki kız çocuğu için bir istekte bulundu...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:58
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        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
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        Antalya’da, bir otelin mutfağında çalışan Hüseyin A. (42), 17 yıldır evli olduğu eşi 3 çocuk annesi Ş.T. (33) ile geçen yıl ekim ayında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından Hüseyin A, komşularının, çocukları için DNA testi yaptırmasını söylemesi üzerine avukatı aracılığıyla Antalya 13’üncü Aile Mahkemesi’ne babalık davası açtı.

        3 ÇOCUK İÇİN DNA TESTİ YAPTIRDI

        Hüseyin A., iki kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi.
        Hüseyin A., iki kız çocuğunun devlet korumasına alınmasını istedi.

        DHA'da yer alan habere göre mahkeme, çocuklar E.A. (15), H.A. (12) ve E.A.’nın (9) DNA testlerinin yapılması için Antalya Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan inceleme istedi. Çocuklardan alınan örnekleri inceleyen biyoloji ihtisas dairesi, DNA profil karşılaştırması sonucunu geçen şubat ayında mahkemeye gönderdi.

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        İKİ KIZININ BABASI OLMADIĞINI ÖĞRENDİ

        Sonuçlara göre Hüseyin A.’nın, oğlu E.A.’nın yüzde 99.99 ihtimalle biyolojik babası olduğu tespit edildi. Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A. için ise biyolojik babalığı reddedildi.

        KIZLARI İLE SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERİLDİ

        DNA test sonuçlarına göre çocuklarından 2’sinin biyolojik babası olmadığının ortaya çıkmasıyla Hüseyin A.’nın açtığı soy bağı reddi davası sonuçlandı. Mahkeme, Hüseyin A.’nın kızları H.A. ile E.A.’nın soy bağının reddedilmesine karar verdi.

        "KUZENİMLE DOST HAYATI YAŞAMIŞ"

        33 yaşındaki anne Ş.T.
        33 yaşındaki anne Ş.T.

        Karardan sonra çocukların geleceğinden endişe duyduğunu söyleyen Hüseyin A., “17 yıllık evliliğimde kuzenimle dost hayatı yaşayan, kendi fotoğraflarımla bana kumpas kurarak anlaşmalı boşanmaya zorlayan eşimden olan 3 çocuğumdan 2’sinin benden olmadığı DNA testiyle kanıtlanmasıyla, soy bağı reddi davam karara bağlandı.

        "İKİ KIZ DEVLET KORUMASINA ALINSIN"

        Bu çocuklar benim üstümden silindi. Bu çocukların geleceğinden endişe duyduğumdan dolayı, çocukların devlet korumasına alınması için CİMER’e ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvuruda bulundum. Ancak bir sonuç alamadım. Bu çocuklara 13 yıl babalık yaptım. Karşı taraf bu çocuklarla ilgilenmiyor. Devletimizin bu konuyla ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu.

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        #Konya
        #Antalya
        #Son dakika haberler
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