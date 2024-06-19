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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'deki yangın ikinci gününde! İlerlemesi durdu, müdahale sürüyor - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde! İlerlemesi durdu, müdahale sürüyor

        Çanakkale'de dün başlayan yangın sürüyor. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürme çalışmaları havadan ve karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilerlemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek, 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:17
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          Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün akşam üstü çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

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          DHA'nın haberine göre ilçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        • 3

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilermemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi.

        • 4

          57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR KÖYÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

          Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

        • 5

          VALİLİKTEN TEYAKKUZDA OLUN UYARISI

          Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.

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          TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU

          Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durdurulmuştu. Valilikten yapılan son açıklamada, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nın güney hattının (Kilitbahir-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir ve Kilye-Kabatepe-Alçıtepe-Abide-Seddülbahir hatları) yeniden ziyarete açıldığı belirtildi.

          Açıklamada, kuzey hattına (57. Alay, Conbayırı, Bigalı köyü, Büyük Anafarta ve Küçük Anafarta köyü, Anzak Koyu) girişlerin ise ikinci bir duyuruya kadar kapalı olduğu ifade edildi.

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          BAKAN YUMAKLI AÇIKLAMA YAPTI

          Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Herhangi bir can kaybımız yok. 575 hektarlık alan yangından etkilendi. 10 uçak, 7 helikopterle söndürme çalışması devam ediyor. Yangının ilerlemesi durduruldu. Enerjisi azaltıldı. Ancak rüzgar güçlü olduğu için tam olarak kontrol altına alınmış diyemiyoruz."

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          "Bu arada gece Gelibolu'da çıkan yangın da 2 saatte kontrol altına alındı. Boğaz'daki gemi trafiği ise yangın kontrol altına alıncaya kadar askıya alınacak. Şu ana kadar 2 köy boşaltıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra umuyorum ki vatandaşlarımız evlerine dönecekler. Çanakkale'de sıcaklık mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacak. Bölgede hasat yapacak çiftçilerimizin saat: 11.00'e kadar çalışmalarını yapmaları. Bu saatten sonra izin verilmeyecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca böyle olacak." 

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          "UŞAK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINIYOR"

          "Dün saat 18.30'da Uşak'ta da orman yangını çıktığını söylemiştim. Orada da işler iyiye gidiyor yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Vatandaşlarımız lütfen belirlenen mesire alanlarında piknik yapsınlar. Bu alanların dışında yasaklı olan ormanlık alanlara girilmemesini, ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz."

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          GEMİ GEÇİŞİ TEK YÖNDE ASKIYA ALINDI

          Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangınının devam etmesi nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir." denildi.

           

           

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        Çanakkale'de orman yangını
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