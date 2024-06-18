Son dakika haberi Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkiindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney yönünde geçici olarak askıya alındı. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle bir köy tahliye edildi.
Çanakkale’nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.
İlçeye bağlı Kumköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında ormanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
GEMİ TRAFİĞİ, TEK YÖNLÜ DURDURULDU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Akbaş mevkisindeki orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecektir" denildi.
BAKAN YUMAKLI'DAN PAYLAŞIM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Eceabat yangınına müdahalemiz sürüyor. Yine anız yakılmasıyla başlayan ve ormana sirayet eden yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 67 kara aracımız ve 362 orman kahramanımızla müdahale ediyoruz" dedi.
57'NCİ ALAY CONKBAYIRI ŞEHİTLİĞİ VE ANAFARTALAR KÖYÜ BOŞALTILDI
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin ilerlediği istikametteki 57'nci Alay Conkbayırı Şehitliği ve Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.
VALİLİKTEN TEYAKKUZDA OLUN UYARISI
Çanakkale Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makineleri ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir" denildi.
TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kumköy yakınlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Tarihi Alan'a geçişler durduruldu. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için 2 helikopter ile itfaiye, arazi aracı ve personel görevlendirildiğini bildirdi.
MSB'den Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına destek için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 helikopter, 1 itfaiye, 1 arazi aracı ve personel görevlendirilmiştir."