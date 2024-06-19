Dünya basını A Milli Takım ve Arda Güler'i konuşuyor: Türk Messi sahnede!

"SEN NE YAPTIN ARDA GÜLER!"

Mundo Deportivo/İspanya: "Aman Tanrım! Arda Güler, Türkiye formasıyla inanılmaz bir gol attı. Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi bir başlangıç yapamazdı.

Turnuvalarda bazı yıldız futbolcular var ki en az Avrupa Şampiyonası kadar önemli. Bunlardan çok fazla yok ama buna sahip olan takımlardaki bu futbolcular sihirleriyle tribünde acı çeken taraftarlarını rahatlatma yeteneğine sahip. Arda Güler de bu oyunculardan biri ve belki de Ancelotti'nin onu bu kadar övmesinin nedeni de bu. Arda, bugün takımının kazanmasına yardımcı olmada belirleyici olmayı başardı."