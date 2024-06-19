Mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde! Meteoroloji'den sıcak uyarısı!
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre; bugün yurt genelinde sıcak hava etkili olacak. Dört bölgemizde ise sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Ege'nin kuzeyinde yer yer kuvvetli esecek. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:
ANKARA: 34, Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İSTANBUL: 30, Az bulutlu
İZMİR: 37, Az bulutlu
KOCAELİ: 31, Az bulutlu
BURSA: 35, Az bulutlu
KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu
EDİRNE: 37, Az bulutlu
A.KARAHİSAR: 34, Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 41, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 40, Az bulutlu
ADANA: 39, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA: 33,Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 36, Az bulutlu
ISPARTA: 36, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu
KONYA: 34, Az bulutlu
SİVAS: 32, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 26, Az bulutlu
SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 38, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 27, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık