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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 7-10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. REKLAM

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU VE SICAKLIK Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle: ANKARA: 34, Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu İSTANBUL: 30, Az bulutlu İZMİR: 37, Az bulutlu KOCAELİ: 31, Az bulutlu BURSA: 35, Az bulutlu KIRKLARELİ: 32, Az bulutlu EDİRNE: 37, Az bulutlu A.KARAHİSAR: 34, Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 41, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM MUĞLA: 40, Az bulutlu ADANA: 39, Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ANTALYA: 33,Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 36, Az bulutlu ISPARTA: 36, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR: 33, Az bulutlu KONYA: 34, Az bulutlu SİVAS: 32, Parçalı ve az bulutlu BOLU: 31, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 26, Az bulutlu SİNOP: 27, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 33, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM SAMSUN: 28, Parçalı ve az bulutlu ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 38, Parçalı ve az bulutlu VAN: 27, Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 43, Az bulutlu ve açık