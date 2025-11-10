Pierce Brosnan uyuşturucu bağımlısı oğluyla 20 yıl sonra barıştı

'James Bond' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pierce Brosnan, uyuşturucu bağımlılığından kurtulmayı reddettiği için yıllar önce ilişkisini kestiği oğlu Christopher ile 20 yıl sonra barıştı.

1986'da oğlu Christopher'ı evlat edinen 72 yaşındaki Hollywood efsanesi, artık 52 yaşına gelen oğluyla yıllar sonra bu hafta başında Londra'nın Notting Hill bölgesinde ilk kez birlikte görüldü.

Pierce Brosnan'ın 28 yaşındaki model oğlu Dylan da babası ve ağabeyi Christopher'la aile yemeğinde bir araya geldi. İrlandalı oyuncunun, oğulları Christopher ve Dylan'la birlikte olmaktan dolayı çok mutlu göründüğü belirtildi.

Oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle tüm iletişimini kesme kararı alan oyuncu için bu buluşma, büyük bir dönüm noktasıydı.

Christopher Brosnan, uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bir defasında aşırı dozdan sonra komaya girmişti. 2005 yılında Pierce Brosnan, oğlunun sıkıntılarının kendisini ondan uzak kalmaya ittiğini söylemişti. O dönemde verdiği röportajda ünlü oyuncu, "Christopher hâlâ kayıp. Şaşırtıcı derecede. Nerede olduğunu biliyorum ama zor bir hayat geçiriyor" demişti.

"Sadece güçlü bir inancım olabilir ve iyileşeceğine inanabilirim. Bu ailedeki herkes sınandı ama hiçbiri kendisinden daha fazla değil. Nasıl çıkacağını biliyor. Çıkmak istemiyor" diyen Brosnan, "Onları asla tamamen hayatınızdan çıkaramazsınız ama ben Christopher'ı hayatımdan çıkardım. 'Git. Ya yaşamakla meşgul ol ya da ölmekle meşgul ol' demek zorundaydım. Dualarım onun için" ifadesini kullanmıştı. Pierce Brosnan ve oğlu Dylan Christopher, Pierce Brosnan'ın 1991'de hayatını kaybeden ilk eşi Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ve onun eski eşi Dermot Harris'in biyolojik oğlu. Pierce Brosnan, Christopher'ı 1986'da evlat edinmişti.