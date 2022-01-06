Philip Morris'ten 2.7 milyar TL'lik satın alma

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Philip Morris International Inc. (NYSE: PM) (PMI) Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki (PHILSA) ve Philip Morris SA Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.’deki (PMSA) hisselerinin kalan %25'ini satın aldı.

PMI, 1990'ların başındaki kuruluşlarından bu yana PHILSA ve PMSA’nın çoğunluk (%75) hissedarı konumundaydı. Bu işlem sonucunda PMI, bağlı ortaklıkları aracılığıyla, hisselerin %100'üne sahip oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Rekabet Kurulu onayını takiben hisse devri 5 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte 2,747,308,823 TL’ye karşılık gelen satın alma bedeli ödenmiştir. Nihai satın alma fiyatı, PHILSA ve PMSA’nın 2021 mali yılı denetlenmiş sonuçlarına dayalı olarak, önceden belirlenmiş bazı düzeltmelere tabidir." denildi.

PMI Orta Doğu, Afrika ve Duty Free Başkanı Drago Azinovic, “1990'lı yılların başından bu yana çok başarılı bir ortaklık ilişkisi kurduğumuz Sabancı Yönetimine en derin teşekkürlerimizi sunarız. 30 yılı aşkın süredir Philip Morris Sabancı'ya ve çalışanlarına, aynı zamanda Türkiye’deki sosyal, ekonomik ve tarımsal programlara yatırım yapmaktayız. Yenilik, kalkınma ve dijital dönüşüm en büyük önceliğimiz. Söz konusu satın alma işlemi PMI'ın Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güvenini ve bağlılığını yansıtmaktadır. Dünyanın 70 ülkesindeki milyonlarca sigara tüketicisi için olduğu gibi, Türk yetişkin sigara tüketicilerine de daha iyi alternatifler sunma arzumuz devam etmektedir” ifadelerini kullandı.