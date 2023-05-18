HABERTURK.COM / AA

Petrol Ofisi Grubu, tüketiciye yansıyan fiyatlarda TCMB'nin açıkladığı referans kurun geçmişte olduğu gibi geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

Gruptan yapılan açıklamada, "Petrol Ofisi'nin akaryakıt fiyatlarını belirlerken TCMB kuruna 1,5 lira eklediği" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

"Söz konusu haberlerin" grubun resmi görüşünü yansıtmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında 'Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru + 1,50 TL ile yapıyor' şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk.

Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır."

Sosyal medyaya yansıyan görselde Petrol Ofisi Grubu'nun iş ortakları ve müşterilerine bir bilgilendirme notu geçtiği öne sürülürken, notta; "Bankaların uyguladığı kurla TCMB tarafından açıklanan döviz kurları arasında ciddi farklılıklar oluşmaya başlamıştır" ibaresinin yer aldığı ileri sürülmüştü.

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