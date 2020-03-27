AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22,72 artışla 2 milyon 683 bin 701 tona çıktı.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 741 bin 309 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 498 bin 546 tonla Rusya, 413 bin 547 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 8,84 azalarak 670 bin 14 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,78 artarak 3 milyon 526 bin 328 tona ulaştı.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,44 artışla 421 bin 996 tona çıktı. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 75,51 azalışla 61 bin 984 tona geriledi.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 304,65 artışla 271 bin 816 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 15,75 azalışla 258 bin 477 tona düştü.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 6,34 artarak 1 milyon 121 bin 602 ton oldu.

RAFİNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 55,94 artışla 1 milyon 272 bin 248 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 7,37 azalarak 413 bin 931 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 13,68 artarak 523 bin 16 tona çıktı. Denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 92,38 azalarak 18 bin 312 ton oldu.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,72 artışla 2 milyon 880 bin 106 tona yükseldi.

PETROL ÜRÜNÜ SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı ise yüzde 9,84 artarak 1 milyon 780 bin 152 tona, benzin türleri satışı da yüzde 6,57 artışla 184 bin 688 tona yükseldi.

Böylece ocakta Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte toplam petrol ürünü satışları yüzde 7,56 artarak 2 milyon 121 bin 74 tona çıktı.